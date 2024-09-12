馬斯克再評辯論：認了賀錦麗超乎預期、川普表現可以更好

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美國總統大選第二場電視辯論昨（11）日落幕，代表民主黨參選的副總統賀錦麗被外界公認表現良好，而美國前總統、共和黨總統候選人川普則多次失去冷靜、居於守勢，就連明確挺川普的億萬富豪馬斯克也坦言，辯論期間賀錦麗的表現確實比預期好，但他也堅稱認為川普的表現可以更好。距離大選只剩倒數八週，這場電視辯論民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）雙方歷經1個多小時的唇槍舌戰，吸引超過5千萬美國民眾收看，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也不例外，他透過旗下社群平台X發文評論稱，儘管自己認為辯論主持人對川普並不公允，但賀錦麗的表現確實比預期來得好，同時也認為川普的表現可以更好。馬斯克強調，當談到「認真做事而非說漂亮話」時，他還是認為川普做得更好，「如果賀錦麗真能做大事，她為什麼至今仍未做呢？」，馬斯克點出賀錦麗作為副總統，已經身在白宮，而拜登其實很少出現在工作崗位上，所以賀錦麗基本上早已經大權在握，對此他反問「你希望當前的趨勢再維持4年還是希望改變發生？」此外，川普也曾公開表示支持成立政府效率委員會，外傳馬斯克也將是其中一員，但賀錦麗並不支持這個想法，馬斯克也在另一篇發文稱「假如賀錦麗勝選，我們將永遠無法登陸火星」，還說除非政府進行重大改革，否則美國的法律和政策只會逐漸惡化，使任何一項如城市之間的高鐵、在行星居住等偉大事業都變成違法。