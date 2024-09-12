巧遇走失4年愛犬！她開口叫喚見「1反應」眼眶濕了　結局暖哭全場

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▲王女牽著米奇走回家時，發現米奇不僅認得住家是哪一扇門，還記得爺爺奶奶，見到面就衝上前搖尾巴撒嬌。（圖／翻攝自微博）

中國一名王姓女子4年前不慎讓愛犬「米奇」走失，找尋多年都不見消息，直到她今年6月到家裡附近藥局買藥時，赫然發現店狗跟「米奇」長得很像，開口叫喚後，果真狗狗開心地搖尾巴回應，比對藥局老闆領養的時間點，證實這隻狗狗就是她曾深愛的毛孩，而「米奇」也始終沒有忘記這個前主人，結局讓眾人溫暖無比。綜合陸媒報導，中國四川省南充市王姓女子今年6月因身體不適，便到住家附近一間藥局買藥，沒想到一進門就看到，店內地板躺著一隻白、褐色毛紋的小狗，當下她覺得非常眼熟，仔細一看才驚覺，這就是她4年前走失的愛犬「米奇」。王女詢問老闆是何時開始飼養，比對時間點發現，這隻狗確實就是「米奇」無誤。而當她一開口叫喚「米奇」，狗狗還會開心地搖尾巴回應，證明一直以來都沒忘記以前的主人。王女見米奇被藥局老闆照顧得很好，便沒開口討要狗狗，只是偶爾會前去探望。但今年8月藥局老闆決定收店搬到外地，可能無法繼續養狗，因此詢問王女是否要把米奇帶回家，她也立刻點頭答應。王女事後透露，她牽著米奇走回家時，發現米奇不僅認得住家是哪一扇門，還記得爺爺奶奶，見到面就衝上前搖尾巴撒嬌。但可能是先前曾走失的陰影，她表示現在無論做什麼事，米奇都一定會在旁邊跟著，她也發誓會好好守護狗狗，絕不再讓愛犬離開身邊。