大蛇丸終結31年母胎單身？粉絲敲碗「女友真面目」　釣出本尊回應

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▲大蛇丸個性討喜，廣受不少粉絲喜愛。（圖／翻攝大蛇丸IG）

▲女粉絲發文澄清自己不是大蛇丸女友。（圖／翻攝自IG）

▲百萬級YouTuber大蛇丸宣告脫離單身。（圖／大蛇丸臉書）





網紅大蛇丸透過團體「狠愛演」打開知名度，他的個性率真幽默，加上討喜外貌，YouTube頻道吸引超過百萬粉絲追蹤。昨（11）日他宣布脫離31年母胎單身，曬出和一名女子的合照，外界一片祝福，卻也因此引來網友瘋猜大蛇丸女友身分，對此，女方也現身留言區回應了。昨日大蛇丸無預警上傳一張和女性的合照，只見他一手指著女方、一手拿著「我女友啦」的紙板，雖然女方的臉被插畫家洋蔥的插圖遮起來，卻仍可以感受出兩人的甜蜜氛圍，他也在文中寫道：「抱歉了各位我先走一步了！魔法世界的和平就交給你們守護了！」宣布脫離「母單魔法師」身分，引來大批粉絲送上祝福。卻也有人十分好奇女方的真實身分，其中一位女粉絲在留言區表示：「是誰？好調皮好想知道！」引來網友湧入直呼：「看貼文感覺就是妳」、「抓到野生丸嫂」、「就是妳！」該名女粉絲也在限時動態轉發大蛇丸的貼文，開玩笑表示：「謝謝大家讓我當了兩小時丸嫂，人家我⋯還在單身啦，恭喜丸哥有一個愛他的女孩。」女粉絲也在大蛇丸的貼文下留言：「那個大家，不是我啦～我單身我徵友。」大蛇丸也幫忙粉絲徵友：「拜託有誠意的男生聯絡她！」證實一切只是烏龍一場。