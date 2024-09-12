Curry赴中國掀起球迷暴動！脫序行為一籮筐　網感嘆：素質在哪裡

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NBA美國職籃金州勇士當家一哥「咖哩小子」Stephen Curry，近期與國王球星De'Aaron Fox一同前往中國出席運動品牌活動，而Curry所到之處更是擠得水泄不通，Stephen Curry昨日正式抵達中國，後續將出席知名運動品牌所舉辦的一系列活動，然而當他抵達下榻飯店時，飯店外已經可以見到人山人海的球迷，誇張的不只如此，部分狂熱球迷在相互推擠的情況之下，就連飯店內的一道側門也被撞壞，，事後該球迷還將自己拉拽Curry衣服的照片，發佈在社交平台上，並寫下：「咱就是說，我也是拉到Curry的衣服。」種種脫序行為也讓許多中國網友相當無奈，並紛紛留言發表看法，網友寫下：「這到底是什麼素質，不以為恥反而為榮！」、「這些人的素質去哪裡了」、「這種行為真的非常不可取」、「這算什麼，去年Harden來還被捏胸了呢」。而Stephen Curry如今在中國所受歡迎的程度，一位昨日在現場的知名籃球直播主則表示，僅次於過去的Kobe Bryant，顯現他有多受歡迎，「。LeBron James15年在江灣體育場和18年在洛克公園的時候我也去了，但也比不上今年的Curry火爆，不過如果LeBron現在來中國，人氣肯定也是Top級別的。」