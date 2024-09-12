日本麝香葡萄跳水！中秋節賣場399元「全台最便宜」　全聯也降價

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▲中秋節大採買，愛買量販9月14日會員獨享滿額享9折回饋。（圖／愛買量販提供）

▲全聯9月1日至9月15日限量販售的日本麝香葡萄，單盒優惠價489元。（圖／全聯提供）

▲日本麝香葡萄產季又來了，家樂福即日起至9月17前限時特惠499元。（圖／家樂福提供）

▲7-ELEVEN自9月9日起特別引進空運直送來台「日本麝香葡萄」。（圖／7-11提供）

9月中秋節是日本麝香葡萄盛產季，雖然今（2024）年價格恢復平穩，不過各大通路仍在節慶前跳樓大降價，上週各賣場售價每盒約489元至499元，愛買今（12）日宣布，日本麝香葡萄限時10天特價399元，價差最多現省100元；全聯則是即起至9月15日前日本麝香葡萄原價539元、特價489元；家樂福即日起至9月17前，日本麝香葡萄特價499元。去年中秋節，全台掀起一股日本麝香葡萄熱潮，愛買量販在短短5天內創下超過200萬銷售佳績。今年中秋節即將到來，愛買量販再度推出限時10天的超值優惠。自9月13日起至9月22日，愛買量販將推出來自日本長野縣的麝香葡萄，限時特價每盒399元，每盒400克，果串完整，全台門市同步促銷，每週限量3000串，售完為止。並且中秋節HAPPY GO會員於全館單筆消費滿2000元即可享9折優惠，回饋以現金抵用券形式發放，單筆最高可獲得300元回饋，今年中秋到量販輕鬆購足烤肉所需，享受滿滿折扣好康。全聯即起至9月15日前，日本麝香葡萄限時特價，單盒規格約350g原價539元、特價489元。日本依據葡萄外型、品質有不同的等級標示，等級由高至低分為「秀」、「優」、「良」，，總計1萬4000盒於全台超過470間限定門市銷售，包括雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣市、南投縣、台南市、高雄市、金門縣等，連外島也買得到，數量有限，售完為止。家樂福麝香葡萄來自山梨、長野、岡山縣空運直送，甜度達17度以上，即日起至9月17前，限時特惠499元。此外，9月18日前還有「日本頂級貓眼葡萄禮盒」，600克／盒售價999元。7-11「i划算」平台開賣多款麝香葡萄，9月9日起特別空運直送來台「日本麝香葡萄」，產地來自山梨縣及長野縣，嚴選水果甜度超過17度的高品質優質果種，首批限量一萬盒，無籽皮薄、果肉飽滿香甜帶有荔枝香氣，單盒重達350公克以上僅505元，團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，最低每盒489元。