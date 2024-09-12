大甲自來水延管工程　楊瓊瓔：改善居民用水水質

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台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期面臨水質不佳的問題，20多年前，前台中縣議員楊永昌積極推動，但因縣市合併而擱置。市議員楊啓邦承襲父親心願，在立委楊瓊瓔的協助下，成功爭取到台水公司3752萬元經費，用於埋設4700多公尺自來水管線，可改善約1800戶居民的用水水質與供水穩定。立委楊瓊瓔與市議員楊啓邦今(12)日上午辦理「台水公司大甲所外埔送頂店江南管線工程申請大安溪河川公地使用案」會勘，包括台水公司第四區管理處副處長張子中、經濟部水利署第三河川分署分署長張稚暉及多位相關單位代表參與，頂店里長黃安鎮、江南里長李文登 、德化里長李柄杉 、文武里長葉淑惠等也到場關心供水改善工程推動情形。此次供水改善工程施工區域涵蓋大甲區及外埔區，台水公司第四區管理處副處長張子中說明，本次延管工程埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久，且耐震防漏效果好可降低破管維修機率；施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全，總經費3752萬元全由水公司自籌；完工後，大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，以及外埔區廍子里等區域，約有1800戶受益。由於施工區域屬大安溪河川公地，水利署第三河川分署分署長張稚暉表示，會全力協助同意許可使用，水公司預定9月底進場施工，工期為90工作天，預計12月底完成。楊啓邦表示，當地居民長年陳情飲用水質欠佳，自他當選議員以來，便與服務團隊接續致力推動改善，感謝立委楊瓊瓔協助爭取經費，終於盼到好的成果，希望這項工程能夠儘快完工。楊瓊瓔表示，這項工程不僅提升水質及供水穩定，更是改善居民生活品質的關鍵。她強調，經過前議員楊永昌及現任議員楊啟邦多年的努力終於迎來實質成果，期待工程能夠徹底解決長期以來的居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶儘早用好水、喝好水。