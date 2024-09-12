超暴力打線！大谷翔平核彈頭引爆道奇二度單局四轟　還出現神巧合

MLB洛杉磯道奇今(12)日展現強大的打擊火力，單場敲出5發全壘打，包括大谷翔平本季第47轟出爐，Tommy Edman單場兩轟，連續2場都擊出雙響砲，首局道奇就上演單局4轟的煙火秀，最終10：8擊敗小熊。而單局四發全壘打也出現巧合，上一次道奇剛好是在三個月前對戰遊騎兵時達成，當時大谷翔平也是主角之一。
根據統計，這是道奇本季第二次在單局打出四發全壘打。《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美媒報導，道奇前一次單局四轟剛好發生在3個月前，當時道奇碰上遊騎，在第6局也上演過單局四轟，而大谷翔平當然也沒有缺席。
大谷翔平領軍 道奇超暴力打線
這也是道奇隊本季第二次在首局連續敲出三支全壘打，當時大谷翔平、Mookie Betts 和 Freddie Freeman在8月31日對戰響尾蛇時達成此壯舉。
道奇也成為自1994年亞特蘭大勇士以來，首支在同一賽季於第一局多次打出連續三次全壘打的球隊。
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大谷翔平領軍 道奇超暴力打線
這也是道奇隊本季第二次在首局連續敲出三支全壘打，當時大谷翔平、Mookie Betts 和 Freddie Freeman在8月31日對戰響尾蛇時達成此壯舉。
道奇也成為自1994年亞特蘭大勇士以來，首支在同一賽季於第一局多次打出連續三次全壘打的球隊。