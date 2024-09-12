超暴力打線！大谷翔平核彈頭引爆道奇二度單局四轟　還出現神巧合

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▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇今(12)日展現強大的打擊火力，單場敲出5發全壘打，根據統計，這是道奇本季第二次在單局打出四發全壘打。這也是道奇隊本季第二次在首局連續敲出三支全壘打，當時大谷翔平、Mookie Betts 和 Freddie Freeman在8月31日對戰響尾蛇時達成此壯舉。