影／大谷翔平47轟48盜史上第一人！追平秋信守亞洲全壘打王紀錄

超暴力打線！大谷翔平核彈頭引爆道奇二度單局四轟　還出現神巧合

記者廖聿偉/綜合報導

▲大谷翔平持續開轟，道奇本季二度達成單局四轟壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平持續開轟，道奇本季二度達成單局四轟壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
MLB洛杉磯道奇今(12)日展現強大的打擊火力，單場敲出5發全壘打，包括大谷翔平本季第47轟出爐，Tommy Edman單場兩轟，連續2場都擊出雙響砲，首局道奇就上演單局4轟的煙火秀，最終10：8擊敗小熊。而單局四發全壘打也出現巧合，上一次道奇剛好是在三個月前對戰遊騎兵時達成，當時大谷翔平也是主角之一。

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根據統計，這是道奇本季第二次在單局打出四發全壘打。《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美媒報導，道奇前一次單局四轟剛好發生在3個月前，當時道奇碰上遊騎，在第6局也上演過單局四轟，而大谷翔平當然也沒有缺席。

▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平領軍　道奇超暴力打線

這也是道奇隊本季第二次在首局連續敲出三支全壘打，當時大谷翔平、Mookie Betts 和 Freddie Freeman在8月31日對戰響尾蛇時達成此壯舉。

道奇也成為自1994年亞特蘭大勇士以來，首支在同一賽季於第一局多次打出連續三次全壘打的球隊。

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