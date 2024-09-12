防生魚片、生菜遭污染　食藥署修正「食品用洗潔劑」新增過氧乙酸

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為了減少生魚片、生菜蔬果、鮮切水果等不經加熱即供食用的食品，可能出現微生物污染導致食物中毒情況，食藥署今（12）日說明最新修正規範，除了原規定4種消毒成分外，新增「過氧乙酸」成分納入准用範圍，也就是說，目前有5大類可用於清洗食品的主要消毒成分。未來若違反規定使用非准用消毒成分，依法最高可處以300萬元罰鍰。食藥署表示，衛福部發布修正食品洗潔劑衛生標準，本次主要調整有關清洗食品的主要消毒成分，除了原有的酸化亞氯酸鈉、二氧化氯、次氯酸、次氯酸鈉外，再加入過氧乙酸，殘留限制標準為1ppm以下。此外，鹽、酒精、蘇打粉等原本就是屬於可以合法使用的食品原料或添加物，因此沒有特別限制可容許殘留濃度。食藥署表示，過氧乙酸原本適用於容器具，或是直接跟食品接觸的包裝，業者希望可以擴大使用到清洗食品。經評估後，過氧乙酸直接用於食品清潔後就會揮發，因此增列可用於生鮮即時食品，最常用的就是供食生魚片、水果等，可使用飲用水沖洗後再食用。食藥署表示，生鮮即食食材消毒主要是預防微生物污染，像是沙門氏桿菌、大腸桿菌等，但是否所有食材都需要經過洗潔劑處理，主要是看食材生產保存環境，若可以確保無微生物污染，不一定要使用。至於規範表裂成分，則是提供食品業者在清洗消毒食品多元且安全性的選擇。食藥署強調，若違規使用，按食安法規範對業者可要求限期改正，若屆期不改正者，得以處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，產品部分則是依照食安法第52條規定令期限其改正，無法改正者則沒入銷毀。