中捷聯手Red Bull推出聯名悠遊卡　9/19限量販售

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亞洲唯一、台灣首次的Red Bull Showrun Taichung國際級賽車展演盛事即將於9月28日展開！台中捷運公司特別與Red Bull聯手推出聯名悠遊卡，9月19日起在全線車站的詢問處限量販售，這將是此次活動最值得珍藏的紀念品。中捷公司表示，這場令人屏息以待的國際賽車饗宴，將在市政路封街登場，中捷特別為這次展演推出一系列精彩活動，其中，最令賽車迷與卡迷期待的限量紀念版聯名悠遊卡，卡面為此次Red Bull Showrun Taichung主視覺，底卡以藍黑色調為基底，字體以紅色邊框襯托出熱血氣勢，一如Red Bull車身外觀，以滿滿的賽車元素致敬亞洲唯一、台灣首次的活動。中捷公司說明，聯名悠遊卡將於9月19日起在台中捷運全線車站的詢問處限量販售，每張售價350元，每人每次限購5張，隨卡更贈送活動賽車紋身貼紙，讓消費者增添參與展演活動的趣味性和話題性。中捷公司董事長顏邦傑表示，我們非常高興能夠與Red Bull合作推出台灣首次國際賽車展演聯名悠遊卡，這不僅是此次活動特殊的紀念，更是捷運支付工具的推廣行銷。希望這張獨具特色的悠遊卡能讓賽車迷及卡迷都能感受到中捷持續不斷創新以滿足市民交通的需求，以及Red Bull所帶來的能量與熱情，更能在便利的消費支付中時時充滿酷炫體驗。中捷公司指出，為了這場全球矚目的賽車盛事熱潮，中捷還推出Red Bull Showrun Taichung彩繪車廂，以及在市政府站、水安宮站與高鐵台中站設置賽車造型打卡牆，賽車迷現在就能來搭乘打卡，搶先體驗這場速度與激情的巔峰盛會。