成人片取景校園圖書館？他實地比對惹議　台灣大學：非事實將提告

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▲一名網友在成人影音分享網路群組看到一張截圖，懷疑取景是在台灣大學圖書館，引來校方駁斥並非事實。（圖／翻攝自Dcard)

一名男網友指出，他在成人影音分享網路群組看到一張截圖，懷疑男女主角所處的是某間大學圖書館，後來實地堪察不免驚呼「真的很像」，不少人見狀相繼認為指涉的是台灣大學。台灣大學今（12）日則以聲明澄清，經查後非事實，現已採取法律行動，追究相關人士法律責任。原PO在Dcard以標題直呼，「現在人都那麼懂玩？」接著他說，由於看到有人在成人影音分享網路群組發布一則影片，讓他驚訝的不是女主角的身材，而是場景疑似是在頗為眼熟的圖書館，「仔細一看超像我家附近某頂大的圖書館，而且還是偷拍視角，整個背德感滿滿。」原PO指出，住在公館的他後來閒著沒事就去實地勘查，比對場景後則直呼「真的很像」，但他不解，「特別跑進來拍片到底是多想紅？日本有很多在圖書館跟書店的題材，但真實現場還真的沒親眼看過。大家覺得是嗎？」貼文一出引發熱議，不少網友相繼直呼「膽子夠大」、「原來現在流行在圖書館，真是刺激」、「年輕人終究是年輕人」，還有不少人質疑地點是在台灣大學圖書館，但也有人反指「仔細觀察，那個標語下面的木頭材質好像還是不太一樣」、「不出意外的話，好像要出事了」。台灣大學對此聲明，有關網路論壇謠傳某不雅影片於本校圖書館拍攝一事，經查後非事實，現已採取法律行動，追究相關人士法律責任，敬請各界勿再轉傳散佈猥褻圖文影像。