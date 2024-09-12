Sandy坐月子「真實身材」曝光！再入圍金鐘深情告白吳宗憲

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▲Sandy（右）近日順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／Sandy IG）

▲Sandy生產前（左圖）活力滿滿，生產後狀態（右圖）狀態也維持的很棒，差距不大。（圖／Sandy IG）

▲Sandy（左）說昨日金鐘公布入圍名單時，方志友（右）正好去看她。（圖／Sandy IG）

▲Sandy和吳宗憲在2016年時，就憑藉過節目《小明星大跟班》拿下綜藝節目主持人的獎項。（圖／中天提供）

女星Sandy（吳姍儒）繼去年生下兒子「Mason小初一」後，本月8日再誕下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽。在坐月子的同時，Sandy也得知和爸爸吳宗憲共同主持的節目《小明星大跟班》再度入圍金鐘綜藝節目主持人獎；她今（12）日開心寫下感言深情告白爸爸，並曝光自己生產後的首張自拍照，元氣滿滿的狀態讓好友楊銘威看了也大讚：「為什麼生完看起來像沒生過 ！」Sandy今日在IG上傳一張手捧鮮花的自拍照，只見她雖脂粉未施，但臉上仍掛著滿滿膠原蛋白，一點都沒有坐月子、照顧小孩的疲態，看起來精神相當不錯。Sandy說這束花是老公王陽開送的，曝光夫妻恩愛日常：「王先生特別跑去我喜歡的花店買的。嚴格來說，是他拜託當天沒開店的老闆幫我抓的一束花。他跟老闆說：我太太剛生孩子，我想買花給她。老闆選擇了黃色，我真的很喜歡黃色跟綠色，你看，多好，多巧。」得知自己入圍金鐘綜藝節目主持人獎的消息，Sandy也難掩喜悅的說：「非常期待今年金鐘獎，開心入圍、榮幸主持、感恩世界、充滿歡樂」，Sandy也向爸爸吳宗憲深情告白：「曾經以為愛與和平是口號，但發現能在娛樂產業中真正享受更多的，就是願意以愛為主、和平為輔的靈魂，生命這趟奇幻旅程，有你（吳宗憲）真好」，Sandy也開玩笑說：「以上（感言），需要白話文的話⋯就是『吼呦！好想得獎喔！』」Sandy也透露，昨日第59屆金鐘獎公佈入圍名單，藝人好友方志友正巧去看她：「我們倆見面前一秒才知道自己入圍，她還正在幫我買月中要用的小東西，銘威也入圍了（還有許多我們的好朋友）恭喜搭～雖然節目跟戲劇分開頒獎，但我依然感到與有榮焉。」可見Sandy生完二胎後心態依舊非常樂觀，體態也維持的很不錯，網友看了美照紛紛留言，「恭喜幸福洋溢的你們」、「這位漂亮媽咪，不是剛生蒔五嘛！怎麼可以那麼漂亮啦，恭喜再次入圍」、「真美，恭喜！女兒帶來超級好運」。好友楊銘威、楊小黎也大讚Sandy：「為什麼生完看起來像沒生過！雙喜臨門」、「太可愛了！恭喜親愛的」。事實上，Sandy和吳宗憲在2016年時就憑藉節目《小明星大跟班》，拿下綜藝節目主持人的獎項，後來該節目也曾兩度入圍金鐘綜藝節目獎，可惜都未獲獎。Sandy在2021年則因主持節目《一呼百應》，抱回第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，今年Sandy再和爸爸吳宗憲叩關綜藝節目主持人獎項，兩人是否能二度抱回獎盃，讓粉絲都很期待。除此之外，Sandy這次也將獨挑大梁，在10月18日現身主持金鐘獎節目頒獎典禮，事前她有特別請教學姐謝盈萱，雖然有點緊張，但Sandy也不忘幽默，開玩笑說如果主持凸槌就躲回月子中心，她同時也大家承諾：「絕對不會邊擠奶邊主持」，讓眾人笑翻。