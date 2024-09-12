快訊／汪建民堅強抗癌才復工！驚傳被送進加護病房　家屬證實了

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▲汪建民罹患肺腺癌四期，日前開直播和粉絲互動，模樣憔悴，但精神狀況還不錯。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民表示，現階段逼自己進食，只要能吃就是好事。（圖／和展影視提供）

56歲汪建民近年鮮少參與戲劇演出，綜藝、談話性節目也幾乎不見他身影，7月久違現身透露，去年確診肺腺癌第四期，癌細胞已經擴散，接受化療期間暴瘦12公斤，所幸病情控制得宜，後來復出工作，展現堅強抗癌意志力，不過今（12）日傳出他又被送入加護病房，疑似病況危急，對此，家屬證實此事。《NOWnews今日新聞》聯繫汪建民本人電話未接，目前轉語音信箱。據《ETtoday星光雲》報導，最近剛好要約汪建民專訪，家人表示，汪建民目前在住院，可能不適合接受訪問，但對於病情不願透露太多，而他的好友說，汪建民現在經濟狀況可能不太好，有聽說他跟人借調資金，直到債主找上汪建民，才知道他進入加護病房，讓友人都很擔心。汪建民去年10月檢查出肺腺癌末期，癌細胞擴散至頸椎、腦部，12月住院開刀，至今做過60多次化療，體重從89公斤掉到77公斤，日前上節目分享抗癌歷程，醫生告訴他可能是家族史，才想起母親是淋巴癌患者，雖然開刀後抗癌成功，不過接著罹患失智、中風，照護對方期間，母子倆常常對罵，他的精神瀕臨崩潰邊緣。母親化療5年，對汪建民影響甚鉅，因為70歲的媽媽不管醫生勸誡，堅持動刀治療，結果化療24次，回診追蹤發現癌細胞全部消失，「對我來說是很大的動力，告訴我不要放棄，（媽媽）太堅強了！妳絕對沒辦法想像」，他在媽媽晚年找到彼此的相處方式，並照顧對方直到對方完全認不得自己、離開人世。