長輩看過來！滿55歲3家Buffet最優享7折　這家松葉蟹、牛排吃到飽

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▲六福萬怡的敘日全日餐廳主打菜色除了松葉蟹腳，還有現切的肋眼牛排。（圖／六福萬怡提供）

▲台北福華大飯店推出即日起至12月31日前，55歲以上貴賓享用「彩虹座自助百匯」任一時段用餐，不分平假日丟偶原價8折優惠。（圖／取自台北福華大飯店臉書）

▲彩虹座自助百匯現正以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，推出「和風美饌饗宴」，圖為北海道烏賊飯，嚴選台灣越光米海味米香完美融合 。(圖／台北福華大飯店提供）

重陽節將近並迎接10月1日聯合國世界老人日，六福萬怡的敘日全日餐廳，趁勢推出「九九重陽．樂齡加碼優惠」，即日起至10月11日，樂齡優惠擴大至假日午餐、晚餐皆適用，滿55歲以上之貴賓可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐75折，同行親友用餐也可同享85折優惠。台北福華大飯店也有「資深好友美食饗宴」，12月31日前，55歲以上貴賓至粵式餐廳「珍珠坊」享用「港點粵菜任你選」吃到飽方案及「彩虹座自助百匯」任一時段用餐，即可享有不分平假日原價8折優惠。「九九乃長壽日，可聚會也。」農曆九月九日為重陽節，又稱為敬老節，而「九九」和「久久」同音，因此又有長長久久、長壽之說，是一個值得與親友團聚慶賀的吉祥節日。位在六福萬怡酒店內的南港人氣Buffet敘日全日餐廳，推出「九九重陽．樂齡加碼優惠」即日起至10月11日，平、假日的午餐、晚餐皆適用，滿55歲以上之貴賓可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐75折，同行親友用餐也可同享85折優惠。另外，軍教人員只要出示軍人證或教師證，也可享用餐8折。敘日全日餐廳除多款道地異國料理、經典美饌，每季亦推出全新主題餐檯讓賓客百吃不膩，本季期間限定主題「漁獲豐收季」在炎熱夏季用百道肥美海鮮美饌，清爽開胃一夏，包含必吃鮪魚料理：鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷等，多款海鮮燉煮湯品麵食：南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等。另外，亦有主廚推薦必吃異國美饌：地中海紅酒燉牛臉頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯，暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、假日再加碼暢饗松葉蟹腳與生蠔料理搭配品嘗經典烈日鬆餅，與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點無限暢吃。台北福華大飯店推出「資深好友美食饗宴」，至12月31日前，55歲以上貴賓至粵式餐廳「珍珠坊」享用「港點粵菜任你選」吃到飽方案及「彩虹座自助百匯」任一時段用餐，即可享有不分平假日原價8折優惠。珍珠坊「港點粵菜任你選」折扣後的資深好友優惠價，週一至五1,150元、週六及日1,300元（價格已含一成服務費及茶資。）彩虹座自助百匯折扣後資深好友優惠價，午、晩餐時段1,350元起、下午茶900元起。另外，彩虹座也另有推兩人同行優惠，週一到週五，兩人同行第二人6折；週六、日或國定假日，兩人同行第二人7折優惠。呼應入秋後的海鮮季，台北福華彩虹座自助百匯現正以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，推出「和風美饌饗宴」，網羅鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色。