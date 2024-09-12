美東碼頭罷工在即！放話拜登叫停也沒用　西岸工人力挺

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美國東岸碼頭工人罷工在即！美國國際碼頭工人協會(ILA)主席哈羅德‧達格特(Harold Daggett)表示，即使美國總統拜登強制叫停罷工，工會也會怠工直到簽成滿意的勞資合約；東岸碼頭罷工行動，也獲得西岸碼頭工人的力挺。雙方的合約談判自2023年2月就已開始，但在港口自動化上，碼頭工人協會與資方航商之間始終談不攏，ILA工資委員會5日結束了為期兩天的會議，工會成員一致同意，如果新約不能滿足他們的要求，他們支持10月1日起罷工。這將是ILA自1977年來首次全線大罷工。北美最大碼頭工人工會國際碼頭工人協會負責美國東岸、墨西哥灣沿岸和波多黎各港口的貿易活動，若發動罷工，將影響43%的美國進口貨物和每月數十億美元的貿易。根據關注全球商業貿易活動的《Freightwaves》網站報導，國際碼頭工人協會發起的跨海岸罷工的威脅可能很快就會成為現實。而美東碼頭罷工，也獲得美國西岸的國際碼頭和倉儲工會（ILWU）的支持，西岸碼頭工會主席亞當斯(Willie Adams)公開表達，「隨著你們繼續談判，ILWU 與ILA 團結一致，爭取一份尊重碼頭工人並保護我們管轄權的公平合約。」