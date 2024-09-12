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大雨特報／下班注意了！台南、高雄等5縣市暴雨來了　持續到入夜

記者鍾怡婷/綜合報導

▲對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖／中央氣象署提供）
▲對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖／中央氣象署提供）
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12）日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。降雨會一路持續到入夜，下班巔峰時段提醒民眾需要特別注意。

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⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

今天（12日）臺灣東方外海有一波水氣移入，東半部地區及大臺北、恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致維持多雲，清晨中部地區已有零星降雨，午後在苗栗以南地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到攝氏35度，沒下雨時感受較悶熱，請多補充水分。

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