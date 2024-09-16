洋基「法官」怎麼了？一度陷入最長開轟乾旱期　大谷翔平步步進逼

洋基法官怎麼了？紐約洋基巨砲隊長「法官」Aaron Judge，在8月尾聲手感火燙，連6場比賽內狂敲出7轟，達成3年內第2次單季50轟，相當有機會重現個人的62轟紀錄。然而，Aaron Judge卻就此陷入生涯前所未有的開轟乾旱期，直到14日才終於開轟。洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，持續開轟，不僅締造個人新高的單季47轟，也持續跑出盜壘，有相當高的機率會達成「50轟、50盜」的史詩偉業。
看板球星較勁 法官陷最長乾旱期
「法官」Aaron Judge，以及道奇的日籍球星大谷翔平，堪稱目前美職的兩大招牌球星，縱使球隊剛好分屬國聯、美聯，但外界從未停止對兩人比較的討論。台灣時間8月26日，Aaron Judge在出戰科羅拉多洛磯的比賽，敲出單場雙響炮，讓自己本季的第50轟、51轟同時出爐。
根據媒體《New York Yankees Stats》指出，Aaron Judge是史上第一位在9月前累計50轟、120打點、100保送的打者。可怕的是，以如此的開轟速度，他將有非常大的機會再次寫下單季60轟，甚至是追平個人的62轟紀錄。
當時外媒也普遍認為，Aaron Judge本季在打擊端的宰制力，明顯更優於大谷翔平。不過噩夢卻從此開始，直至13日為止，Aaron Judge已經連續16場比賽沒有開轟，這是他9年的大聯盟生涯中，最長的1次開轟乾旱期。
大谷強勢襲來 法官終於開轟
自此開始，外媒針對雙方的比較也開始出現變化。大谷翔平進入9月後的表現，撇除盜壘成功次數驚人外，說不上有爆炸性的成長，但卻能維持開轟步伐，截至撰文時間，已累積47轟、48盜，距離達成「50轟、50盜」，還剩下14場比賽，可以說是相當綽綽有餘。
另一方面，Aaron Judge雖然在14日終於開轟，將本季全壘打數推進到52轟，但洋基只剩下13場比賽，若想要再次達成單季60轟紀錄，幾乎2場內就要敲出1支全壘打，難度實屬不易。更不用說，倘若持續陷入低潮，也有可能在全壘打王寶座被大谷翔平超車，畢竟雙方現在只剩下5轟差距。
打擊整體狀態下滑 體力條可能是原因
但拉回實際表現面來看，Aaron Judge不僅是打不出全壘打，在進攻端整體表現也不理想，在9月的前12 場比賽，只繳出打擊率1成86、上壘率3成33、長打率2成43的成績，明顯連長程安打也都減少，自然難以敲出過牆的全壘打。
參考大聯盟數據網站「Savant」，比較Aaron Judge從季初直到8月25日，以及陷入全壘打荒這段期間的數據，其實在擊球初速、強擊球比例（Hard-hit Rate）、擊出仰角上並沒有太多的變化，但平均飛行距離，卻是直接從222英呎，垂直下降到167英呎。
簡單推論來說，在打擊狀態沒有太大差別的狀況下，Aaron Judge即使扎實擊中球，擊球初速同樣驚人，但球卻沒辦法飛出牆外。該點恰好和國外媒體《Essentially Sports》的說法相對應，其指出持續不斷出賽，或許累積了相當程度的疲勞，過去Aaron Judge曾2度在單季出賽超過150場，本季目前已累積147場出賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「法官」Aaron Judge，以及道奇的日籍球星大谷翔平，堪稱目前美職的兩大招牌球星，縱使球隊剛好分屬國聯、美聯，但外界從未停止對兩人比較的討論。台灣時間8月26日，Aaron Judge在出戰科羅拉多洛磯的比賽，敲出單場雙響炮，讓自己本季的第50轟、51轟同時出爐。
根據媒體《New York Yankees Stats》指出，Aaron Judge是史上第一位在9月前累計50轟、120打點、100保送的打者。可怕的是，以如此的開轟速度，他將有非常大的機會再次寫下單季60轟，甚至是追平個人的62轟紀錄。
當時外媒也普遍認為，Aaron Judge本季在打擊端的宰制力，明顯更優於大谷翔平。不過噩夢卻從此開始，直至13日為止，Aaron Judge已經連續16場比賽沒有開轟，這是他9年的大聯盟生涯中，最長的1次開轟乾旱期。
大谷強勢襲來 法官終於開轟
自此開始，外媒針對雙方的比較也開始出現變化。大谷翔平進入9月後的表現，撇除盜壘成功次數驚人外，說不上有爆炸性的成長，但卻能維持開轟步伐，截至撰文時間，已累積47轟、48盜，距離達成「50轟、50盜」，還剩下14場比賽，可以說是相當綽綽有餘。
另一方面，Aaron Judge雖然在14日終於開轟，將本季全壘打數推進到52轟，但洋基只剩下13場比賽，若想要再次達成單季60轟紀錄，幾乎2場內就要敲出1支全壘打，難度實屬不易。更不用說，倘若持續陷入低潮，也有可能在全壘打王寶座被大谷翔平超車，畢竟雙方現在只剩下5轟差距。
打擊整體狀態下滑 體力條可能是原因
但拉回實際表現面來看，Aaron Judge不僅是打不出全壘打，在進攻端整體表現也不理想，在9月的前12 場比賽，只繳出打擊率1成86、上壘率3成33、長打率2成43的成績，明顯連長程安打也都減少，自然難以敲出過牆的全壘打。
參考大聯盟數據網站「Savant」，比較Aaron Judge從季初直到8月25日，以及陷入全壘打荒這段期間的數據，其實在擊球初速、強擊球比例（Hard-hit Rate）、擊出仰角上並沒有太多的變化，但平均飛行距離，卻是直接從222英呎，垂直下降到167英呎。
簡單推論來說，在打擊狀態沒有太大差別的狀況下，Aaron Judge即使扎實擊中球，擊球初速同樣驚人，但球卻沒辦法飛出牆外。該點恰好和國外媒體《Essentially Sports》的說法相對應，其指出持續不斷出賽，或許累積了相當程度的疲勞，過去Aaron Judge曾2度在單季出賽超過150場，本季目前已累積147場出賽。