強化北高雄毒防網　路竹阿蓮32里辦毒防關懷站成立

高雄市政府毒品防制局為建構社區綿密毒防網，今（12）日再前進路竹區及阿蓮區成立32里辦毒防關懷站，於路竹區公所舉辦啟動儀式，所有與會人士均戴上反毒雄讚安全帽一起宣誓反毒，毒品防制局局長林瑩蓉希望從最了解社區大小事的里鄰長銜接毒防工作，建立社區直接專門服務窗口，由毒防局提供毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務。
高雄市政府毒品防制局「里辦毒品防制關懷站」，今天推進路竹區及阿蓮區成立32里辦公室掛牌啟動，里長、鄰長、巡守隊、志工隊等參與宣示反毒行動，並戴上反毒雄讚安全帽一起宣誓反毒，隨即由專業藥師進行毒品防制宣導講習。
林瑩蓉強調，鄰里的治安與毒品防制習習相關，營造社區無毒健康環境非常重要，毒防局的毒防關懷站列車來到路竹區及阿蓮區，希望從最了解社區大小事的里鄰長銜接毒防工作，建立社區直接專門服務窗口，里民有相關的毒品問題，里辦能夠直接交給毒防局來協助，貼在里辦門口的關懷站牌及反毒雄讚安全帽都有24小時免費毒防諮詢電話0800770885（請請你幫幫我），希望民眾可以隨時撥打求助。
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林瑩蓉強調，鄰里的治安與毒品防制習習相關，營造社區無毒健康環境非常重要，毒防局的毒防關懷站列車來到路竹區及阿蓮區，希望從最了解社區大小事的里鄰長銜接毒防工作，建立社區直接專門服務窗口，里民有相關的毒品問題，里辦能夠直接交給毒防局來協助，貼在里辦門口的關懷站牌及反毒雄讚安全帽都有24小時免費毒防諮詢電話0800770885（請請你幫幫我），希望民眾可以隨時撥打求助。