全民投票首選街道改善　中市向上路獲6000萬補助

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內政部公布「全民參與街道改善平台」首批提案結果，其中「台中市南屯區向上路一段(文心路至大墩路)」及周邊人行道串連，預估改善所需經費約6,000萬元，在全國票選中獲得優先改善並由中央全額補助。此由市民自主提案，市府也力邀全民投票爭取補助款，將進一步提升台中市的人行環境，建構安全、友善、健康的交通空間。建設局長陳大田指出，「全民參與街道改善平台」是為鼓勵民眾自主提案及票選，找出需要改善的人行道，由內政部國土管理署定期公布分區得票數最高的前10案（每縣市最多1案），由中央全額補助改善，並公開各階段改善執行情形，讓民眾可充分掌握工程進度，藉由擴大民眾參與，強化凝聚街道永續安全共識。陳大田指出，此次入選的「南屯區向上路一段(文心路至大墩路)」是由市民自主提案，台中市政府也積極邀請全民投票為向上路爭取補助款，後續將由建設局先行針對案址及周邊人行環境缺失進行盤點，並研擬改善計畫。此外，也將配合國土署的輔導團辦理改善計畫範圍選定並進行改善、構想及規劃等事項，在規劃階段將擴大邀請民眾參與，提供適切的改善方案，各項進度均會揭露於網路，讓市民一同參與街道改善。建設局推動人本環境建設，今年內政部國土管理署推動「永續提升人行安全計畫」競爭型補助案，在各縣市激烈的提案爭取下，台中市政府第一波成功獲核定補助24案，總計畫經費高達5.46億元，數量及核列補助經費皆為全台最高，展現台中市積極推動人本交通環境，打造幸福宜居城市的決心。