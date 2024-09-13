傷口小、恢復快「蔡司微創近視雷射」精準安全助李洋重拾好視力！

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▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師謝宜靜表示傷口小、恢復快且更安全的微創雷射術式已成為近視雷射療程的主流術式。（圖／中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心提供）

▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師李宥伶指出，SMILE Pro 2.0三大精準升級中的「測量數據自動串聯手術平台」新功能，大幅提升療程精準度與安全性。 (圖／中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心提供)

二度蟬聯奧運羽球金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，近日合體出席由蔡司台灣舉辦的「蔡司新視代運動員支持計畫」公益活動。活動中除了探討在地運動員培育計畫，期望讓偏鄉、弱勢孩童有更多機會專注於體育專長的發揮之外，也提到了視力保健對於運動員的重要性。從小就近視的李洋透露曾因為隱形眼鏡位移導致視線模糊不清，而錯失殺球機會，進而影響賽場上的表現，所以一直想透過近視雷射來改善視力。因此趁著奧運結束後的空檔，選擇了恢復期短且快速的「蔡司微創近視雷射」來重拾好視力。他開心分享施做近視雷射療程心得，表示「單眼雷射時間僅需短短10秒，真的很快很令人放心，術後恢復期也很短，手術後不到三天就可以重回工作和日常生活」讓他驚嘆於醫療技術的進步，並推坑同為近視所困擾的王齊麟快去檢查諮詢！中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師謝宜靜表示，微創術式是全球各科別醫療的發展趨勢，眼科領域也不例外。畢竟對於忙碌的現代人來說，擔心因為需要較長的恢復期而影響到工作，是許多近視族尚未進行近視雷射療程的原因之一。而微創術式因為傷口較小，所以能夠縮短術後恢復期，同時安全性也有所提升，因此逐漸成為近視雷射療程的主流術式，並獲得大眾所青睞。而在眾多的微創近視雷射療程中，近日話題集中於最新的SMILE Pro 2.0全飛秒雷射的上市，廣受運動員、名人及大眾青睞。謝宜靜醫師說明，來自德國的SMILE微創技術問世距今已超過15年，因此累積了豐富的臨床治療報告及文獻研究資料，並通過美國FDA、歐盟CE及台灣衛福部三重認證，在全球包含美、英、德、韓在內超過75個國家認可上市，在台灣除了各大眼科診所引進外，亦有重要醫學中心例如台北榮總及中國醫附醫引進，因此療程效果及安全性有一定的保障。如今SMILE從SMILE Pro再次升級進化為SMILE Pro 2.0。搶先日本、韓國，目前全亞洲僅台灣領先上市SMILE Pro 2.0，展現了台灣醫師技術純熟，與對SMILE Pro 2.0的支持與肯定。除了令人驚豔的單眼僅10秒雷射時間，幫助易緊張的患者降低焦慮感、提升專注度；僅有2-4mm筆尖般的微創傷口也能縮短術後恢復期，同時降低術後乾眼發生機率等多項優勢之外。SMILE Pro 2.0在軟體方面也進一步做出三大精準升級，將手術的精準度又再往上推升。使SMILE Pro 2.0在近視雷射手術領域中脫穎而出，成為目前市場上受推崇的選擇之一。中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師李宥伶指出，SMILE Pro 2.0的三大精準升級全面提升了手術的精準度及品質。相較於傳統近視雷射手術需仰賴手動標示散光軸度以及將測量資料手動輸入系統。SMILE Pro 2.0三大精準升級之一的「測量數據自動串聯手術平台」新功能，幫助醫師在術前擬定適合患者的治療參數，同時將個人化角膜數據和虹膜影像自動傳輸到手術系統中，大幅提升手術精準度及安全性，透過AI導航近視雷射，精準再升級！李宥伶醫師進一步說明，三大精準升級中的第二個新功能為「虹膜影像辨識追蹤」，通過虹膜影像拍攝系統，對散光軸度精準定位導航，讓散光矯正效果更為精確。而第三大新功能為「AI智能調控雷射參數」，當醫師在為患者擬定個人化參數及治療方案後，AI系統可根據大數據庫累積的全球800萬筆數據進行演算，進而優化治療參數，幫助手術達到最佳效果。不僅提升了療程的安全性與效率，更優化了術後視覺品質，透過AI導航的近視雷射，讓視力精準再升級！微創近視雷射術式，因為許多優勢及術後滿意度高，因此也讓更多近視族想透過微創近視雷射手術重拾好視力，並擺脫眼鏡的束縛。李宥伶醫師仍提醒，台灣衛福部核准的近視雷射手術方式均符合視力矯正的安全標準，不過並非所有人都適合做近視雷射手術。在術前務必尋求專業的醫師進行詳細諮詢及術前檢查，確認眼睛狀況健康並符合手術條件，並根據自身的用眼習慣及條件來選擇合適的手術方式，方能確保術後效果。