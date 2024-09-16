柯文哲遭押影響立院藍白合？3黨團態度曝　黃國昌說阿北交代這事

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立法院第11屆第2會期2日開始報到，而本會期是預算會期，立法院長韓國瑜11日發函各黨團，將在18日朝野協商開議日期，預計可能是20日開議。由於民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，藍、白黨團是否還會在立院藍白合？各黨團對於新會期的態度又是如何？《NOWnews》帶您一次看。柯文哲因涉嫌圖利遭羈押，是否影響新會期國民黨與民眾黨合作？國民黨團新任書記長林思銘說，新會期的重點是預算、還有人事同意權的行使，各政黨只要理念相同、價值判斷一致的地方，都可以合作。國民黨立委洪孟楷也盤點下會期三大重點，分別是人事、法案、總預算，而讓民進黨謙卑的唯一解方，就是就是52+8，不計算正副院長的國民黨52席及民眾黨8席全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團的立場就是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。吳思瑤也指出，當然看見也可以預知藍白合越來越緊密，對於各預算案、人事同意權、法案的杯葛會越為強烈，又加上中國再次喊話，局勢只有更險峻。而民進黨會敞開雙臂，無論藍白依舊都願意合作，現階段能做的就是釋出善意與誠意。民進黨北市議員簡舒培則呼籲國民黨，別為了促成藍白合而不論是非繼續盲挺柯文哲，若為了要和而挺柯，「我覺得這真的是滑天下之大稽」，認為政黨應就議題、以及福國利民的目標合作。民眾黨目前陷入群龍無首的狀態，外界擔心民進黨恐會策動白營8席立委，瓦解國會藍白勢力。不過民眾黨團總召黃國昌透露，柯文哲有非常清楚的交代，黨團成員不准分裂投票；民眾黨團副總召吳春城則說，「我們黨團一定秉持著柯文哲主席向來的理念，國家利益高於政黨利益，少數政府要霸凌多數國會，在這個第二會期後果自負。」