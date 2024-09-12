金屬中心研發能量國際發光　獲科技界奧斯卡獎殊榮

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▲2024 R&D100 Awards金屬中心獲獎技術「用於工業爐之可持久高效節能燃燒系統」。（圖／金屬中心提供）

今年已邁入第62屆的「全球百大科技研發獎」是研發領域極為推崇的科技研發國際大獎，每年從全球上千件創新技術中，挑選出100項年度具重大創新意義及對人類生活影響深遠的商品化技術，是市場上鑑定新技術的革命性地位的重要指標。金屬中心今年再次以「用於工業爐之可持久高效節能燃燒系統」技術獲得R&D 100 Awards肯定。金屬中心以「用於工業爐之可持久高效節能燃燒系統」獲獎，此技術應用於自預熱式燃燒器，並具備智慧決策節能技術(IntelliBurn)。自預熱燃燒器的熱交換器在出廠後會因熱衝擊材料劣化、積碳等問題，節能效率逐步衰退，但在IntelliBurn的演算架構下，並搭配對自預熱燃燒器健康度的高度掌握，突破現有燃燒爐的節能效率只能持續衰退的現況；以動態調整空燃比，並搭配切換時間、切換模式的交互影響，進而復甦工業爐之節能效益。EHE Combustion System廢熱回收最高72%、均溫性最高±3℃、能源節省最高25%，並可維持出廠熱交換效率95%以上。金屬中心執行長賴永祥指出，金屬中心持續協助廠商在高均溫需求下達成節能減碳，已導入穎杰鑄造的高階工具機結構件退火爐，工具機基座低形變、符合精密加工精度需求，搶攻高品級市場。也導入鋁片年產10萬噸之台暉鋁業，協助190噸大型鋁扁錠之熱處理，達成單一燃燒爐年減碳270噸之成效，目前多爐陸續導入中，預估減碳效果顯著，為產業帶來實質而顯著的解決方案。未來中心會持續努力，將技術發展到更臻致完美，並導入更多的台灣產業運用。