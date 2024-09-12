國台辦挺柯文哲批「綠色恐怖」　民進黨反擊了！

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭到收押禁見，中國國台辦發言人陳斌華批評，賴清德政府製造「綠色恐怖」，追殺不認同台獨的各界人物。對此，民進黨中國部今（12）日表示，台灣是民主法治國家，呼籲中共勿「以專制之心，度民主之腹」。針對國台辦說法，民進黨中國部表示，台灣不是中國，不會要求「司法姓黨」並將其作為整肅異己的「政治工具」；中共不實指控只是暴露其「以專制之心，度民主之腹」，統戰分化台灣社會的險惡目的也不會成功。民進黨中國部強調，台灣是民主法治國家，司法獨立是基本原則，尊重檢調與司法機關基於事實的獨立辦案，不是中共當局以「黨」的力量貫穿政府機構甚至民間企業的每個角落，習慣把司法視為維繫專制政權、打壓政敵與異議人士的政治工具，建議中共不該「以專制之心，度民主之腹」，不斷暴露自己對民主法治與司法獨立精神的無知。民進黨中國部指出，柯文哲相關涉案尚待司法釐清，中國當局卻已定調為「綠色恐怖」，甚至公開表達「挺柯」，顯然是別有用心，為了「統戰分化」台灣社會，不惜刻意曲解事實、顛倒黑白，肆無忌憚地對台灣司法指手劃腳、試圖「帶風向」，始終不放棄對台灣「政治介入」。民進黨中國部表示，近來發現有名嘴宣稱因為柯文哲案「美國盼賴政府要節制」企圖炒作，繪聲繪影的內容顯然是假訊息，先前澳洲智庫曾點名最常被中國官媒利用的「十大台灣名嘴」，指其有助中共認知作戰，這次疑似又是同樣模式，試圖達到「以台批台」、分化台灣社會、破壞民主制度的目的，這些論調與中共所謂的「綠色恐怖」論述如出一徹，但也都完全經不起事實檢驗。