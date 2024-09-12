朱敬一憂經發會淪「利益團體動員會議」　行政院回應了

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行政院經濟發展委員會於本月3日召開首次顧問會議，身兼「包容成長」組召集人的中研院士朱敬一，今（12）日偕3名顧問發布聯合聲明，對經發會提出5點質疑，稱來自業界委員理所當然為自己的利益發聲，未必能輕信，且受邀參加會議的顧問背景顯赫，稍不留意容易扭曲成「利益團體動員會議」豈能不慎？對此政院回應，顧問會議建議結論將會在後續經發會或跨部會會議中交換意見，並經確認後才會形成政策，並非直接形成政府政策，盼藉由不斷對話，讓政策取得最大共識。朱敬一今日與林明仁、陳東升與劉錦添顧問發出聲明，對於行政院成立經濟發展委員會提出5點質疑，包括政院要思考初衷，目標清楚，會議的進程才會清楚；第二，來自業界的委員理所當然為自己的利益發聲，難免也會有利益之私或視野之限，未必能輕信；第三，此類經發會最常出現的扭曲，就是特定企業要求減稅；第四，經發會有些建議幾乎是毫不掩飾地新瓶裝舊酒；最後則是受邀參加會議的顧問背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」。對此行政院代理發言人謝子涵表示，政府由衷感謝與會機關構、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗專家學者，就國家現階段與未來所面臨的問題，提供務實建議。謝子涵指出，會議中各位顧問的意見表達多元，這些基於促進台灣經濟與社會發展的政策建議或公益的建言，提供政府部門許多新想法，而顧問會議的建議結論將會在後續經濟發展委員會或跨部會會議中交換意見，並經過確認後才會形成政策，並非直接形成政府政策。也希望藉由不斷地相互對話，讓政策能夠取得最大程度的共識。