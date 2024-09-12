華航中秋佳節送溫情！182份禮品慰問在地長者做公益

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中華航空今（12）日與華山基金會攜手舉辦「愛老人中秋亮起來」公益活動，於中秋佳節前夕，以實際行動慰問在地長者，逐戶致贈關懷禮品，提供生活所需物資，為照顧地方弱勢盡份心力，陪伴獨居長輩暖心過節。華航分享，今日志工團隊特別準備182份中秋關懷禮品，包含營養粥品、健康麥片、雙色漁夫帽、滿月造型的靠枕等民生物資，致贈長者共度佳節；華航也精選長程航線豪華商務艙SkyLounge的小農點心，特別送上來自花蓮的忘憂五行酥，除了有祝福長者忘卻煩憂的美意，同時也幫助花蓮重建受災地區，振興地方經濟挺農民，藉由公益活動傳遞更多愛心，共同創造美好社會價值。自2016年起，華航每逢三節均與華山基金會合作，主動服務鄰近桃園企業總部的大園、觀音及新屋地區長者，至今已累計26次辦理送愛活動，平均每年關懷近400位長輩，包含關懷訪視、物資協助、家務服務等照顧，投入公益關懷，守護在地弱勢。華航以實際行動結合企業資源，齊心將溫暖送到需要的地方。華航實踐企業永續不遺餘力，善盡社會責任不缺席，今年已辦理多項公益活動，例如暑假攜手桃園璞園領航猿舉辦公益籃球營，接力登場的還有公益桌球營，鼓勵孩童築夢飛翔，培育優秀體育人才；每年亦舉辦志工教學、淨灘減塑、植林認養、藝術觀展及各式運動營隊等公益活動，以身作則積極回饋鄉里、深耕地方，拋磚引玉發揮企業影響力，延續更多善的循環，致力促進社會均衡發展的目標。