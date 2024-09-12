火星人公開喊「謝謝中國台灣」還刪國旗！陸委會：政治干擾不必要

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▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者呂炯昌攝，2024.09.12）

美國流行歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末在高雄舉辦演唱會，布魯諾後來在Instagram上發文感謝台灣，後又改為「感謝高雄」惹議，布魯諾則在微博以簡體字寫「謝謝中國台灣」，此舉更引發台灣、中國網友論戰。對此，陸委會今（12）日表示，布魯諾疑似受到壓力，呼籲政治干擾不必要。布魯諾本月7、8日在高雄世運主場館開唱，超過10萬人朝聖，更創下高雄世運史上單場人次最高朝聖紀錄。不過布魯諾離台後竟在微博發文：「謝謝中國台灣」，引發許多網友論戰，又被眼尖網友抓包，他原本Instagram打「謝謝台灣」還附上國旗符號，在微博發文完之後竟然偷偷編輯，將台灣改成高雄，國旗也被移除了。陸委會今日例行記者會，媒體詢問布魯諾公開喊「謝謝中國台灣」還刪國旗，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，布魯諾似乎受到壓力，因為他在IG上放上台灣的國旗，後來也修改，聽說他9月22日在深圳的演唱會也因此而取消，這目前還未證實。梁文傑呼籲，中國大陸應該給藝人一些自由的空間，政治上的干擾都不是很必要。