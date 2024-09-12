黃仁勳一句話讓AI族群全體甦醒！他到底說了什麼？分析師怎麼看？

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輝達 (NVDIA) 執行長黃仁勳於台灣時間12日凌晨在舊金山舉行的高盛會議中發表談話，Blackwell晶片的出貨情形成為焦點。近日，輝達股價下跌讓投資人坐立難安，此次演說成功激勵股價衝高，創下6週以來最大單日漲幅，台股AI族群也同步嗨漲，其中緯穎等3檔個股直奔漲停板，黃仁勳到底說了什麼？分析師又怎麼看未來AI族群在股價上的突破？回顧今年8月底，輝達最新季度財報優於預期，卻未達市場原先共識的高標，拖累美股也牽動台股。在此之前，輝達Blackwell晶片甚至傳出設計缺陷，將會延遲出貨，引發投資人擔憂。即使以亮眼財報試圖安撫，卻仍難以化解市場憂慮，導致在6月創下新高後的股價，陸續累積下跌超過20%。黃仁勳在高盛技術會議上說明Blackwell晶片的最新近況，他表示，新架構Blackwell產品需求強勁，因供貨有限引發搶購，「每個客戶都想最先拿到以及拿到最多的貨，成為產業之最，導致關係緊張」，目前正在加速生產，預計將於第4季開始出貨，並且擴大規模，「輝達正盡最大努力應對」。輝達於今年3月正式亮相下一代晶圓平台「Blackwell」，黃仁勳強調，全新Blackwell在技術節點、耗能、晶體管數量，以及大小方面均展示出領先競爭對手的的優勢，有助於穩固輝達在全球的地位。這一番信心喊話，激勵輝達股價11日終場勁揚8.15%，收在116.91美元，創下6週以來最大單日漲幅；今年累計漲幅高達136%。此外，地緣政治影響供應鏈佈局同樣也是近年來世界各國與企業關注議題。針對輝達供應鏈集中於亞洲、尤其是台灣的憂慮，黃仁勳表示，輝達技術都是經內部開發後，將訂單轉給其他供應商，而「晶片品質下降」是在這段過程中可能存在的風險。不過由於台積電在此領域中擁有令人驚嘆的巨大領先，為業界最強，故輝達大部分關鍵晶片都仰賴台積電製造。他接續說道，輝達選擇台積電主要原因是台積電很優秀，具備不可思議的靈活度與敏捷性來回應輝達的需求，但若未來有必要，輝達當然也可以開始與其他供應商合作，不排除考慮有除了台積電以外的供應夥伴。AI浪潮席捲，各大企業花費鉅額投資AI建置，後續實際反映在營收上的回報，引發市場熱烈關注。黃仁勳表示，對基礎供應商來說，投資回報是驚人的，他們每花在輝達的1美元，都能轉化為5美元的租賃收入。他指出，AI應用大舉提升生產力，以輝達員工來見證，內部已無法在沒有AI的情況下進行計算機圖形處理。若無AI，則無法為自動駕駛車行業提供服務，在機器人技術、數位生物學等方面的工作也無法實現。整場談話中，不僅為Blackwell量產釋疑、強調輝達產品的搶手程度，更再度提到台積電的貢獻，也安撫對AI投資回報在營收上的質疑。激勵人心的言論，不僅讓公司股價飆高，台股也由AI族群領軍走揚，終場上漲622.25點或2.96%，收在21653.25點，日K結束連2黑、並且站回10日線，成交量能放大到3080.3億元；權王台積電更以936元開高，再度上演秒填息，終場終場收在940元，上漲4.79%。AI類股又以伺服器族群表現最為亮眼，其中，緯穎、M31、AMAX-KY直衝漲停板，雙鴻、威盛、景碩勁揚逾8%，世芯-KY、健策、嘉澤、信驊、台光電、緯創上漲5至7%。針對今日AI類股回神，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，全球AI股價從去年Q4開始，都已經反映了至少2年以後的業績，此次反彈僅是逃命波。目前股價兌現的雜音仍存，畢竟在AI的資本支出中，包含微軟、Google、蘋果、亞馬遜等國際大廠，皆尚未找到AI投資回收的獲利模式，故市場上目前仍針對「AI的投資是否過度」這件事，還保有疑慮。上回輝達財報中的獲利成長表現已開始有明顯放緩的跡象，故股價才會出現修正，台廠也在面對一樣的問題，接下來在AI族群尤其是伺服器供應鏈營收，如鴻海、廣達、緯穎等，若無法維持高度成長，跟輝達一樣進入成長放緩的時期，整體股價的修正還是會再次發生，今日的反彈主要還是受到黃仁勳的言論刺激，後續如果要再有一波像過去一樣的創高行情，業績是投資人比較重要的觀察指標。