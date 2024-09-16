孩子「突然好乖」反更要小心！馬偕兒醫揭3症狀：可能是腦炎

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當孩子「突然好乖」，家長也要擔心！有醫師分享，一名女童連日頭暈，甚至嚴重嗜睡且無法言語，發現有輕微腦水腫，經過中西醫合併治療，所幸已康復，又變回調皮搗蛋的樣子。一名8歲女童連續2天頭暈，第3天出現嚴重嗜睡且無法言語，送醫後發現電腦斷層有輕微腦水腫，並轉入加護病房給予降壓藥與預防性抗生素及抗病毒藥物，後續檢查診斷小女孩是因為感染造成腦病變，經與中醫合併治療及積極復健，住院一個月後總算可以活蹦亂跳的出院，回到原本古靈精怪、調皮搗蛋的樣子。馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師黃佳雲表示，腦炎可能是身體對病毒或細菌感染的正常或過度反應，也可能因為自體免疫因素導致體內免疫細胞攻擊健康組織所產生；腦炎的預後很難評估，有些患者對治療反應良好、有些可能出現癲癇和更長期的學習問題，也可能導致永久性損傷或有致命的危險。黃佳雲說明，個案自急診轉入加護病房後，團隊第一時間即給予高劑量類固醇及靜脈免疫球蛋白，因觀察腦波有異常放電現象，因此也採取預防性抗癲癇藥，經腦部磁振攝影疑似發現雙側大腦，右側橋腦及部分胼胝體有多處影像增強，懷疑是「急性播散性腦脊髓炎（ADEM）」，在治療後，除在病房即掌握時間安排復健外，更同時會診中醫科進行針灸治療。馬偕紀念中醫部針傷科主任王宏銘指出，針灸對於中風、腦外傷、腦炎等神經系統疾病已有非常多臨床經驗，為搶治療時機，在病童進入加護病房後即合併中醫針灸治療，由針傷科醫師團隊針對腦炎所造成意識不清的問題，以「開竅醒神」效果的穴位，包括腳底「湧泉穴」，針對手腳無力的狀況，以「足三里穴」及「合谷穴」等穴位合併治療，一週三次，一次15-20分鐘，一般而言，急性期以開竅清熱醒神為主要治療方式，待意識逐漸改善後，則以疏通經絡改善肢體活動功能等為主。馬偕醫院進一步指出，相較於病人住院時一度只能靠鼻胃管進食，脊髓磁振攝影也顯示有急性橫斷性脊髓炎，在進行血漿置換後肢體動作逐漸好轉，住院一個月期間接受中西醫及復健合併治療的情況下，病情獲得改善，出院後一個月的門診追蹤，小女孩跑跳、說話及吞嚥功能完全恢復正常。部分病人的腦炎是自來於自體免疫原因所引起，馬偕醫院解釋，此次個案的急性播散性腦脊髓炎（ADEM），通常發生在感冒之後，透過對抗自己的神經髓磷脂造成所謂「脫髓鞘」疾病。治療方式採取高劑量皮質類固醇，大多數兒童對藥物反應很好且大都能完全或接近完全康復，如果此法效果不佳，也可以改用血漿置換或靜脈注射免疫球蛋白等治療方式。黃佳雲表示，診斷腦炎需要結合一系列病史詢問（包括免疫史）以及檢查，包括大腦影像來排除其他腦部結構的問題、腰椎穿刺檢查來檢查是否有細菌和病毒等感染、腦波可以偵測潛在癲癇發作、血液、尿液和糞便檢查看有沒有其他感染跡象，這些都有助於病人的治療決策。黃佳雲提醒，腦炎一開始可能因出現一些非特異性症狀而加深診斷的難度，但仍有幾點觀察方向值得家長注意，臨床表現包括：發燒、頭痛、對光敏感度、頸部僵硬、皮疹、噁心、嘔吐、活力/食慾喪失、嗜睡、意識混亂或產生幻覺、說話困難、行走困難、癲癇發作。由於腦炎通常是由病毒引起的，黃佳雲提到，也需要注意到與病毒感染的其他症狀同時出現或隨後出現的症狀，例如上呼吸道感染或胃腸道問題，如腹瀉、噁心、嘔吐或皮疹。也可能在被攜帶疾病的病原體感染後發生，包括蜱蟲（萊姆病）、蚊子（西尼羅河病毒）和貓（巴爾通體，也稱為貓抓病），或其他動物暴露、環境暴露（例如在水中游泳）。馬偕兒童醫院分享，兒童神經科為各種類型神經系統和發展障礙的嬰兒、兒童和青少年提供全方位照護，由於腦炎造成腦組織無法正常運作，病人可能會出現癲癇發作、精神錯亂或行為改變。而腦炎在臨床上常常無法找到明確的致病原因，治療目標會從控制病情預防併發症，讓大腦在發炎情況中慢慢恢復，急性期之後，仍需要定期門診追蹤，接受物理、職能及語言治療。