蔡依珊睡前長這樣！大素顏又沒修圖、肚子還有肥肉　真正五官曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依珊睡覺前沒有上妝的模樣，皮膚狀況好的出奇。（圖／蔡依珊IG）

▲蔡依珊（左一）、連勝文（右一）和謝玲玲（右二）及謝玲玲的二姊合影。（圖／謝玲玲IG）

▲▼蔡依珊是美國布朗大學生化碩士，因結婚放棄博士候選人資格，去年底以自家即食品牌創意總監身分，受邀到美商Intel台灣分公司演講。（圖／蔡依珊臉書）

紅豆食府千金、名媛蔡依珊出生名門望族，2006年底嫁給國民黨副主席連勝文後產下兩名兒子，身為職業婦女的她，忙自家食品事業也不忘做公益，形象優質。蔡依珊日前飛到國外出差，分享一張就寢前的自拍照，全素顏又沒修圖的她，45歲樣貌攤在陽光下，還自爆有肥肚子，相當真性情。蔡依珊在IG限時動態透露，自己一人獨自出國洽公，彷彿回到學生時代，照片為航空公司VIP候機室的空景，下一則動態，地點看似在下榻飯店房間內，蔡依珊一頭旁分波浪中長髮頗俏麗，穿貼身家居服，身材曲線畢露，臉上沒有任何脂粉的她，肌膚光滑無瑕疵，彷彿吹彈可破，膚況令人羨慕，視覺年紀至少減去10歲。該張沒化妝的相片，蔡依珊寫下：「古奈～（切掉肥肚肚）！」大方洩露目前身材狀態。蔡依珊曾經被好友小S公開盛讚「沒化妝美到爆」，因此有「最美素顏」的封號，蔡依珊過去分享保養祕訣，屬於乾性皮膚的她，特別注重保濕，只要一清潔完肌膚就會立刻擦上保濕產品，最後再抹一層乳霜，鎖水水分。日前國民黨榮譽主席連戰和夫人連方瑀在台北寒舍艾美酒店歡慶60周年「鑽石婚」，夫妻倆擺宴款待親朋好友，久未公開露面的連戰媳婦蔡依珊，也難得和老公連勝文連袂出席，兩人拍合照時中間雖然隔著「婉君表妹」、資深女星謝玲玲和其二姊，但夫婦倆全場洋溢笑容，打破婚姻亮紅燈的流言蜚語。