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台中退休男連17年花千元買大樂透　獨得頭獎1.97億元喜捐錢做公益

記者魏妤庭／台北報導

▲台灣彩券公司董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（右一）與台中市副秘書長張大春（右二）、台中市社會局長廖靜芝（左一）共同出席大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。（圖／台彩提供）
▲台灣彩券公司董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（右一）與台中市副秘書長張大春（右二）、台中市社會局長廖靜芝（左一）共同出席大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。（圖／台彩提供）
今（2204）年5/17的大樂透頭獎落於台中市「阿蓮一路發彩券行」，頭獎1.97億元由1人獨得，而這名幸運得獎人慷慨捐出1800萬元做公益，其中800萬元指定捐贈給台中市政府辦理各種社福計畫，預計可造福超過2萬人次的弱勢族群及8000個經濟弱勢及脆弱家庭受惠。

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台灣彩券公司受中獎人委託，今（12）日與台中市政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏，以及台中市副秘書長張大春共同主持。

台彩透露，該名中獎人為60多歲的已婚中年男性，為台中人，原本在運輸業擔任小主管，現在已經退休，自2007年起日常就會固定購買彩券，以購買大樂透為主，彩齡可說長達17年之久。每期固定買1000元，而此次中獎的彩券為電選5注250元，其中1注幸運中了大樂透頭獎。據悉，中獎人在開獎當晚並未對獎，直到隔天下午買報紙對獎，確認後與太太分享中獎喜訊，還讓太太因中獎消息整夜未眠。

台彩表示，該名中獎人中獎後想回饋鄉里，因偶然看到去年7月有名中獎人慷慨捐贈台中市政府700萬元的新聞，因此決定加碼100萬元，捐出800萬元給台中市政府補助弱勢團體。同時捐出1000萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1800萬元。

台中市政府表示，將會讓這筆善款達到最大效益，不論是經濟弱勢個案安置服務補助計畫、中低收入與低收長者老花眼鏡補助計畫、社會福利服務專車量能提升計畫，或是針對台中市3間公設民營兒少安置機構設備老舊問題，施行兒少安置機構設施設備補充強化計畫，給予兒少個案舒適安全的安置環境。並預計能造福超過2萬人次的弱勢族群、8000個經濟弱勢與脆弱家庭受惠。

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