才說與鄧佳華拍成人片！胡文英親上火線闢謠撂狠話　慘遭網友炎上

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▲胡文英近期時常與鄧佳華拍影片，雖然都無大尺度的內容，不過網路上仍瘋傳兩人拍攝過AV。（圖／IG dengjiahua0604）

現年58歲的台灣女藝人胡文英，因為姣好的體態和凍齡的顏值被粉絲封為「美魔女」，近期她非常活躍於拍攝寫真集，短短兩個月就發行2本，銷量極佳，日前更與鄧佳華合作拍攝不少短片，當時鄧佳華還宣布將讓胡文英參與拍攝成人片，擔任「監督」的角色，導致胡文英頻頻遭到惡意謠言攻擊，瘋傳她和鄧佳華拍攝成人片並擔綱男女主角，讓她難過哭訴澄清，更撂下狠話，指出自己若有下海拍片，就放棄演藝事業：「我會跪在總統府前讓你們K雞蛋K石頭，從此離開演藝圈！」但網友不願買單，提出質疑：「做這樣的話題就要承擔後果呀」、「到底誰在蹭誰熱度我也看不明白。」由於日前鄧佳華在臉書上宣布要拍攝成人片，並與胡文英合作，讓胡文英擔任「監督」的角色，不過部分網友認為，所謂的「監督」很有可能只是對外的官方說法，實際上胡文英仍有參與實際拍攝環節，讓胡文英不得不在IG上發文澄清：「跟你們說一聲抱歉，以後我會慎選拍片。」並解釋近期自己確實有和鄧佳華合作拍攝「借位」的誘惑片，但絕無下海拍攝任何成人影片，更強調：「打死我都不可能拍攝成人片。」胡文英更擔保：「如果你們看到我拍任何成人片，放出來給大眾檢視，我會跪在總統府前讓你們K雞蛋K石頭，從此離開演藝圈！」她也坦言自己將演藝工作視為「演藝」，更願意為藝術犧牲，但成人片是最後底線，更痛批網友：「別再對我潑髒水了，我的尊嚴不容許任何人踐踏！」但部分網友不願買單，在留言區給出評論：「你所有的影片都讓人誤會，感覺你樂在其中，到底誰在蹭誰熱度我也看不明白，你都已經做了一大堆他的影片，接下來說明真的沒必要」、「鄧的負面評價太高了，還是敬而遠之比較好」、「做這樣的話題就要承擔後果呀，我相信你也不是小孩，更不是剛出社會的人，網路上隨便搜尋一下都可以知道他的任何不良訊息，所以要靠他提升自己的流量，就得去面對問題是不是？」別再對我潑髒水了，我的尊嚴不容許任何人踐踏！自從跟鄧佳華拍片到現在將近一個月，流言蜚語如滾雪球般擴大，對於我的粉絲紛紛退追蹤，跟你們說一聲抱歉，以後我會慎選拍片，但我還是再三強調，我並沒有拍成人片，打死我都不可能拍攝成人片，相信看到「華根上英」影片的人都可以證明，我沒有拍成人片。在此我下重話，如果你們看到我拍任何成人片，放出來給大眾檢視，我會跪在總統府前讓你們K雞蛋K石頭，從此離開演藝圈。我將對我的言行負責任，心情很沉重的拍攝了我此刻的心情。