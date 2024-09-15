今日軍武／明年國防預算6470億元破紀錄　國軍買了什麼武器報你知

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▲中科院研發的紅隼火箭彈。（圖／記者呂烱昌攝）

▲圖為美國海軍人員試射外號「彈簧刀」(Switchblade)的小型無人機。(圖:美國國防部)

行政院會8月通過明年度總預算案，將送立院審查。明年歲入、歲出皆逾3兆元創新高，國防整體預算規模達6470億元，創歷史紀錄。根據國防部送交立院預算書，國軍除持續對美軍購外，也將採購T112步槍、紅隼火箭彈練習彈等武器，以強化1年期義務役男戰力。根據國防部送交立院114年度國防部所屬單位預算書指出，全軍T91步槍服役迄今已超過19年，綜觀各國步槍均已廣泛使用瞄準鏡、戰術握把、雷射模組等裝備，但只使用傳統機械式準覘，無其他輔助套件，已不敷未來戰爭的趨勢，需汰換為精度高、可快速射擊之步槍，以有效增加各類部隊及單兵戰鬥能力。預算書指出，T112步槍採購全案編列81億元，執行期程從114年到118年，計畫分5年採購新型步槍及附屬裝備，其中陸軍預算為69億6225萬元、憲兵預算為9億3602萬元。第一年除新式步槍外，還將採購雷射模組，後續年度也將持續採購步槍及附屬裝備。另外，陸軍在去年編列4億台幣預算買5000具紅隼火箭彈發射筒暨彈藥，今年再度編列2年期、共計5億9620萬元的預算採購5962套同型裝備。根據明年度預算書指出，陸軍將編列2.4億元預算，採購紅隼反裝甲、攻堅練習火箭彈，以滿足志願役、義務役反甲連官兵的射擊需求。國造潛艦海鯤號正在進行泊港測試，預計2025年底交艦。根據國防部114年度公開預算書指出，潛艦後續艦在明年度預算僅20億元，但後年起開始邁入高峰，單年執行170億餘元，並在2031年單一年度達到執行321億餘元，逐步迎接新戰力。海軍參謀長邱俊榮中將在9月10日國防部記者會上證實，國造潛艦後續7艘量產型建造順序，原本由「3+2+2」改為「2+3+2」方式分批籌獲。無人機在俄烏戰爭中大放異彩，國防部除委託中科院研製多款軍用無人機，也向美軍購無人機。美國政府於6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約116億元）的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，包含「彈簧刀300」(Switchblade 300)與Altius 600M等2種遊蕩彈藥。根據預算書顯示，自2024年執行至2026年，計畫籌購人員殺傷型685架、反裝甲型291架，全案需115億3640萬餘元，其中今年度已分配預算27億餘元。