拋柯文哲「認罪協商」激怒小草！謝立功：總有人要出來說真實話

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城弊案，北院5日裁定羈押禁見。前民眾黨秘書長謝立功近日呼籲柯文哲應「認罪協商」，不過這番言論引發小草們炸鍋，要求該開除謝立功。對此，謝立功今（12）日受訪表示，他是根據司法警察單位的工作經驗做出的思考模式，要長遠走下去，總有人要出來說真實話，但也指出圖利罪最後無罪的比例非常高謝立功受訪表示，他是根據過去在刑事訴訟法、刑法一些專業的學養，以及過去在調查局一些司法警察單位工作的經驗，研判如果有發生某些情形之下，尤其是當事人也不否認某些事實之下，他做出這樣的思考模式，當然並不是沒有做這些事也要認，這不是所謂認罪協商的概念。謝立功說，他除了認罪協商，後面也加了2字「概念」，如果本身已經在法官、檢察官具體陳述，這部分就展現一個態度，他們需要進一步說明，就把他說清楚，這是比較好的態度。媒體詢問若京華城案調查結果對柯文哲不是很好，會把整個黨拖下水？謝立功表示，其實現在這個作法對黨長遠來說比較有利，如同柯文哲也講過民眾黨最初是一人政黨，或許現在很多人認為還是一人政黨，「但是以後呢？我們永遠是一人政黨嗎？」黨應該要有他的制度，總是要有人出來說一些真實的話。謝立功說，當然小草一定希望柯文哲安全渡過這關，他也並不表示不相信他的清白，但是裡面文字都已經寫到不否定某些事實，跟檢察官、法官已經明白說明部分就表示態度良好，至少他希望不要延押，他本身其實可以抗告，如果是他會主張抗告，如果沒有串證、逃亡之虞，所以他當時會這樣主張是他專業的經驗，如果能早點出來，總不要留在土城看守所再思考，因為圖利罪最後無罪的比例非常高。