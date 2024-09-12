高雄擴大推動「家庭教育」服務　走進社區大樓宣導

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▲全國家庭教育諮詢專線412-8185，對家庭教育相關課程有興趣，也可至中心官網及臉書粉絲頁搜尋相關課程及報名資訊。（圖／高市府教育局提供）

高雄市政府教育局家庭教育中心推展「家庭教育」與「服務諮詢專線」，為擴大服務對象，走進高雄市社區與大樓，主動與管理委員會合作宣導與張貼相關家庭教育服務訊息，並提供諮詢輔導，後續也將透過區公所或里鄰長合作機制擴大推廣，協助更多需要幫助的民眾。高雄市設置「4128185」全國家庭教育諮詢專線(手機加撥07)，提供民眾有關自我調適、家庭中家人關係、婚姻關係、親密關係、親職教養、家庭資源管理等家庭生活相關問題諮詢服務，專線服務時間為週一至週六上午9-12時、下午2-5時；週一至週五晚間6-9時。高市府教育局家庭教育中心除了服務諮詢專線外，依不同對象及實際需要，採經驗分享座談、專題演講、成長團體、工作坊、營隊活動、電影欣賞討論、讀書會等方式進行，期能幫助市民提升幸福家庭知能。近期更製作《1分鐘親職教養e點通》短影音，提供親職教養及新手爸媽相處之道；此外，另製作《老大來說教》親職教養Podcast，中心運用多元媒體方式，分享給更多民眾，希望給予市民朋友在家庭經營路上支持與陪伴。高市府教育局長吳立森希望透過擴大行銷推廣，讓市民朋友認識家庭教育，因為家庭是陪伴每個人一輩子的事，家庭教育跟學校教育是同等重要，期待家庭教育中心成為每位市民朋友的重要支柱。全國家庭教育諮詢專線412-8185，對家庭教育相關課程有興趣的話，也可至中心官網及臉書粉絲頁搜尋相關課程及報名資訊。