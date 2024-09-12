橋頭供油服務中心113年動員演習　展現強大危機應變能力

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▲這次演習充分展示了供油中心的彈性應變能力，以及在遭遇突發狀況時，如何有效啟動備援方案來確保軍事行動所需的燃油供應。（圖／台灣中油橋頭供油中心提供）

▲供油中心立刻啟動緊急應變小組，並與高雄市消防局第四大隊第一中隊等轄下分隊進行合作。消防隊快速反應，使用專業滅火設備對油槽火勢進行控制。（圖／台灣中油橋頭供油中心提供）

在面對日益複雜的安全威脅下，台灣中油公司橋頭供油服務中心近日順利完成113年度物資經濟動員演習。這次演習模擬了多重危機，包括駭客入侵、地震與無人機攻擊、軍油輸送中斷以及敵方特工入侵，全面檢驗了供油中心應對突發事件的能力與各單位之間的協同作戰效能。首先演習情境針對資通安全威脅進行，演習設定駭客攻擊橋供中心的自動灌裝系統（ALS），導致油罐車無法正常灌裝，供油系統陷入癱瘓。駭客利用供油中心防火牆的漏洞進行攻擊，刪除了自動灌裝系統中的資料。面對此一危機，供油中心迅速啟動緊急應變程序，即刻通報「高雄市調查處岡山站」，緊接著切斷對外網路並啟用離線灌裝模式。中心資訊組和工研院駐廠人員聯手，成功恢復資料庫及防火牆設定，使自動灌裝作業得以迅速恢復正常。此情境的演練強調了資訊安全的重要性，以及供油中心在面對網路攻擊時的快速反應能力。第二個情境模擬了自然災害與恐怖襲擊的複合型危機。情境中，地震導致T-07油槽的管線破裂，隨後無人機攜帶爆裂物進入油槽區，引發火災。供油中心立刻啟動緊急應變小組，並與高雄市消防局第四大隊第一中隊等轄下分隊進行合作。消防隊快速反應，使用專業滅火設備對油槽火勢進行控制，同時應變小組進行油槽管線的搶修，防止火勢蔓延及油料洩漏。在撲滅火勢的同時，消防弟兄因救災受困，並成立RIT小組進行救援。該情境測試了供油中心在遭遇自然災害和恐怖襲擊的情況下，能否迅速進行應急處置，並保證供油作業不受影響。第三個情境則專注於軍油輸送的中斷應變。在台海局勢緊張的背景下，橋供中心肩負軍方航空燃油的供應重任。然而，在輸送過程中，中心遭遇不明人士入侵並破壞了輸油設備，導致軍油長輸系統中斷。為了應對這一緊急情況，供油中心迅速啟動了兩套應急方案。台灣中油公司橋頭供油服務中心透過油罐車直接將軍用燃油運送至軍方基地；其次，聯繫高雄機場航油中心協助進行灌裝作業，確保軍油供應不間斷。這次演習充分展示了供油中心的彈性應變能力，以及在遭遇突發狀況時，如何有效啟動備援方案來確保軍事行動所需的燃油供應。最後的情境模擬了敵方特工入侵供油中心的事件。根據演習設計，敵方特工成功潛入油槽區，佔領了安管中心，試圖癱瘓供油中心的運作。安管中心監控系統出現異常，工作人員在檢查時遭到挾持，另一人逃回中心進行通報。供油中心立刻聯繫憲兵隊及聯合部隊，展開救援行動。憲兵隊迅速到場，聯手警方與消防隊成功殲滅敵方特工，並恢復了供油中心的正常運作。這一情境展示了在面對恐怖襲擊時，軍警聯合作戰的高效協同能力，也強化了供油中心的防護意識與危機處理能力。