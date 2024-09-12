美國總統預測指標在美股？華爾街分析師點關鍵指數：近10次全中

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美國總統大選電視辯論昨日落幕，代表民主黨的副總統賀錦麗表現被美媒認為勝過共和黨對手川普，隨著大選腳步逼近，兩人的民調仍呈現膠著。不過，華爾街分析師指出，比起民調，美股標普500指數(S&P 500)更能掌握住選情走向。在近期的美國大選民調中，賀錦麗多半於全國民調中占優或呈現拉鋸，而在搖擺州民調，兩人則不斷緊咬，不過，有鑑於過去美國總統大選民調的準確性屢屢備受質疑，同時，川普的支持者過去8年一直有系統性地避開民意調查，也使民調機構困擾不已。根據《Fortune》報導，美國知名民調統計網站FiveThirtyEight資深選舉分析師拉基奇(Nathaniel Rakich)統計了1998年以來歷屆美國選舉數百項民調，發現民調準確預測獲勝者的機率，只有 78%。然而，自1984年以來，美股標普500指數8月至10月的表現，對於總統大選的預測準確率居然高達驚人的 100%，分析師發現，只要標普 500 指數在8到10月期間累計上漲，執政黨就能打贏選戰；反之，若標普500指數在這段時間內下跌，挑戰者就能勝選。美國聯信公司投資長林奇(John Lynch)和資深分析師安德森(Matthew Anderson)也在報告中談到股價與選舉結果之間的相關性，給出了一個簡單的解釋，「股市表現反映了更廣泛的經濟情緒，」他們寫道。 「當選民對經濟發展感到滿意時，傾向於支持現狀，當他們不滿意時，傾向於投票支持變革」。縱使最近十次大選，這項指標都能準確命中，但這不絕對是成功保證，標普 500 指數在 1976 年和 1980 年分別上漲了 14.1% 和 13.4%，但執政黨在這兩個年份都輸掉了選舉。除了美股，兩人還發現了另一個值得關注的選舉預測指標：痛苦指數（Misery Index）。兩人指出，每逢選舉年的8月至10月，痛苦指數的三個月移動平均值，能夠準確預測大選結果，只要痛苦指數上升，執政黨就會敗選，反之亦然，這個指標同樣也自1980年以來的總統大選皆能命中。美國8月的痛苦指數為6.73%，遠低於2022年7月拜登政府時期的高峰值12.66%，但數據仍較6月的6.57%呈現上升。