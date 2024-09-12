白嘉莉的美麗世界個展登場 白嘉莉：盼有緣人把畫帶回家

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▲白嘉莉的美麗世界個展登場，海內外粉絲湧來，會場人氣超旺。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.12)

▲白嘉莉人氣超旺，來自海內外粉絲眾多，有人當場就動手貼紅標下訂。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.12)

有最美麗主持人稱譽的白嘉莉，今日起在台中新光三越百貨舉辦「白嘉莉的美麗世界」個展，展出最新藝術創作80件。白嘉莉風采依舊，一聲「我是台中女兒，我回來了」引來滿場粉絲熱烈掌聲，包括前台中市長胡志強伉儷都前來致意。畫展在白嘉莉與新光三越百貨總經理吳昕陽聯手為「國寶藍帝雉」新作揭幕中展開，白嘉莉笑說「歡迎有緣人把畫帶回家！」睽違4年，白嘉莉再次返回故鄉開畫展，展出近80件豐富作品，其中14件是專為中部展覽特別創作，有春意盎然的「春燕報喜」、結合龍年生肖的「龍韻花財」，以及首度曝光的「國寶藍帝雉」，是以台灣特有種鳥類亦稱國鳥的帝雉為主角。白嘉莉說，千元新台幣背面就是藍帝雉，她畫的藍帝雉腳踩著美麗寶島的黃金土地，她花了很多時間創作，大家看了一定會喜歡。白嘉莉師承藝術巨擘張大千，創作40餘年如一日。她很能獨處、安靜思索，以致能觸類旁通各流派，終能走出自己優雅細緻風格。白嘉莉尤其擅長靈動繽紛花鳥，以及栩栩如生動物，畫作亮麗繽紛多彩，觀賞她的作品，彷彿置身鳥語花香、生生不息的美麗世界。在揭幕儀式中，白嘉莉帶來好消息，今年五月，她獲得中國文藝協會頒給終身成就美術獎。白嘉莉引用「寶創鋒自磨礪出，梅花香自苦賽來」，表示一分努力一分收穫，她才能獲得最高文藝單位頒給的藝術獎，這讓她很感恩，也讓她更要努力於創作。白嘉莉一向惜畫如金，以往只有賑災義賣才會割愛。此次畫展，白嘉莉表示，很多朋友喜歡她的畫作，她也希望她的畫能和有緣人結合在一起。她呼喚在場朋友，看到她的畫就把它帶回家，掛在家裡客廳，常常看看畫，就彷彿看到她。年逾70歲依舊美麗動人的白嘉莉，擁有海內外龐大粉絲群，今天畫展揭幕式中，政商名流眾多，白嘉莉一一點名介紹，還有專程從澳洲、大陸廣東等地飛來的，熱情感人。最重要的是，紛絲們不僅有熱情，也用實際行動支持，開幕當天，就出現大戶一口氣訂下七幅作品，還有一對許姓夫妻訂了四幅，「買氣」頗旺。現場還有白嘉莉畫展限定畫冊、書籍、2025年專屬桌曆及1:1人型合影區。週末更有機會與白嘉莉藝術家本人合影互動(09/14(六)、09/15(日)、09/21(六)、09/22(日)15:00始，活動詳情見新光三越官網)，讓粉絲重溫白嘉莉女士的翩翩風采與優雅內涵。