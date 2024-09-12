這10檔基金績效強壓大盤！法人：台股不排除出現「光輝十月」行情

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▲績效表現最好的前10檔台股得獎基金，近1個月績效漲幅皆強壓加權指數。（圖／新光投信提供）

根據統計資料顯示，近1個月績效表現最好的前10檔台股基金，績效強壓大盤，其中，新光台灣富貴月漲幅高達4.42%。法人指出，預估10月上市櫃公司公布營收前後，個股基本面佳的股價有望接棒上攻，倘若大盤出現止穩訊號，台股不排除會出現「光輝十月」行情。輝達 (NVDIA) 執行長黃仁勳於台灣時間12日凌晨在舊金山舉行的高盛會議中發表談話，不僅為Blackwell量產釋疑、強調輝達產品的搶手程度，更再度提到台積電的貢獻，也安撫對AI投資回報在營收上的質疑。激勵人心的言論，不僅讓公司股價飆高，台股也由台積電、聯發科、鴻海、日月光等諸多AI半導體重量級權值股領軍走揚，終場上漲622.25點或2.96%，收在21653.25點，日K結束連2黑、並且站回10日線，成交量能放大到3080.3億元。投信法人表示，預期美國降息後，新台幣可望止穩，外資如果重返台股，預料具主動選股優勢的台股得獎基金，在兼顧風控與團隊操作雙重保護下，績效有望搶吹反攻號角。根據金融科技公司CMoney統計至11日止，績效表現最好的前10檔台股得獎基金，近1個月績效漲幅皆強壓加權指數，其中，表現最好的是新光台灣富貴、富邦高成長、台新主流等3檔基金，其中，新光台灣富貴近月漲幅高達4.42%，富邦高成長、台新主流與安聯安聯台灣大壩同期間漲幅也逾3%。其他如國泰小龍、日盛上選、新光大三通、元大多福、統一大滿貫以及安聯台灣智慧等6檔，近月績效也優於大盤。新光投信強調，台股11日成交量2355億具指標意義，看出目前大盤位置，已慢慢靠近底部，唯台股真正出現多頭行情，仍需審慎樂觀，優先觀察指標是11月美國總統大選結果。短期來看，9月行情遇傳統美股9月魔咒，且成交量尚且不足下，指數表現通常較為震盪，僅靠零星個股表現，進入10月份，預估上市櫃公司公布營收前後，個股基本面佳的股價有望接棒上攻，近期投資人宜密切觀察大盤價量變化，倘若真正大盤出現止穩訊號，台股10月不排除有機會出現「光輝十月」行情。