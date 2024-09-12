柯文哲不抗告要被押2個月　王世堅斷言「心虛」再送民眾黨1句話

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民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案被羈押，日前透過律師團表示，不願提起抗告，對此，身為資深柯黑的民進黨立委王世堅直言，柯文哲不抗告，應該是他心虛；他也送民眾黨一句話，「告別柯文哲，才能浴火重生」。柯文哲遭羈押禁見，柯文哲委任律師日前指出，羈押禁見的認事用法存在多處明顯違誤，但柯文哲不願抗告，因此尊重當事人意願，不再抗告。對此，王世堅表示，他認為柯文哲不抗告，是因為他對涉貪污與圖利案心知肚明、心理有數，「柯文哲心虛了」。王世堅認為，柯文哲第一步就是先向小草與青年朋友們道歉，再來，民眾黨除了政治賭徒、立委黃國昌外，應該知所進退、告別柯文哲，讓柯文哲好好面對司法，而不是綁在一起沈船；他也送民眾黨一句話，「告別柯文哲，才能浴火重生」。