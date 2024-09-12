名家論壇》鄭仲嵐／自民黨總裁選舉戰：史無前例9人角逐看點為何

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▲現年43歲小泉進次郎民調居高不下，但缺點是太過於年輕。（圖／美聯社／達志影像）

自民黨總裁選舉於9月12日當天早上十點正式確定，並在下午一點正式在黨部召開政見發表會。這場決定「後岸田時代」繼承者的發表會，每位候選人都可以說是來勢洶洶，找齊了黨內規定的20位國會議員當推薦人後，登記這屆總裁選舉。會場一字排開，依照登記順序從左到右依序為：經濟安全大臣高市早苗（63歲）、前經濟安全大臣小林鷹之（49歲）、內閣官房長官林芳正（63歲）、前環境大臣小泉進次郎（43歲）、外相上川陽子（71歲）、前內閣官房長官加藤勝信（68歲）、數位大臣河野太郎（61歲）、前幹事長石破茂（67歲）及現任幹事長茂木敏充（68歲）。可以看出，除了小泉跟小林是40多歲世代之外，其他都是60多歲世代，年紀最大的則是上川陽子。每個人在十分鐘的時間內各抒己見，大多數的候選人都是以回復國民信心、財政透明、讓家庭跟生活負擔減輕為主，也讓這場選戰先是聚焦在內政上。這也是自1972年自民黨實施所謂「推薦人制度」以來，參選者最多的一次。近一年來自民黨深陷派系私用政治獻金當「小金庫」等醜聞，造成支持率大幅下滑，政治改革是當下迫切之要。從目前政局來看，由於岸田內閣支持率過低，因此無論是誰當選總裁、成為新首相後，解散眾議院（預計明年夏天重選）的腳步將會加快。從目前最新的時事通信民調來說，前陣子訪台的石破茂（24.2%）、以及前首相小泉純一郎的兒子進次郎（25.5%），被視為最有力的兩位人選。石破茂先前訪問台灣、會見總統賴清德與前總統蔡英文外、還會見了國防部長顧立雄。由於石破也是前防衛大臣，因此意見交換內容不外乎是兩國的防衛局勢。然而石破茂過去在黨內素有孤鳥之稱，如何打通人脈匯聚最多票源將是關鍵，投票很有可能出現國會議員票數不佳、但是黨員投票較優的困境。其中另一個備受注目的小泉進次郎，則也是民調居高不下，加上父親純一郎過去的光環，讓許多媒體都已經預測準備迎接「小泉JR世代」的來臨。小泉一但當選，也會成為日本明治維新首任伊藤博文（44歲）以來最年少的首相，年輕與活力成了進次郎的優勢。不過進次郎的缺點，也在於因為年輕，所以歷練未深，最多只當到環境大臣。加上他的談吐仍偏空泛、有時無法進行長時間的深度對談，被視為是一大缺點。因此，同樣隸屬於神奈川選區，曾經當過首相跟官房長官的菅義偉，成了他相當好的策士。菅義偉從小泉宣布出馬角逐後，就一直在後面支持他，8日小泉在街頭演講時，菅義偉也登台助威，毫不掩飾對於小泉的支持。因此如果小泉當選，可以預見菅義偉在背後的影響力將會愈來愈大，甚至有可能被推選為副總裁，在後面輔佐。不過，現在最重要的是新首相需要面臨接下來的國際局勢，當選後的新首相在11月會面臨到美國總統選舉、也有G20跟APEC的出訪行程等，外交節奏頻頻加溫。因此實務面來說，當過外相的林芳正、茂木敏充、跟上川陽子等三位哈佛高材生都是歷練足夠的人選，但問題在於這三位對國內民眾來說印象仍單薄、缺乏記憶點。還有像是偏鷹派的小林鷹之、高市早苗等候選人，因為言行以及參拜靖國神社等敏感議題，要是處理不慎有可能會打壞現今的日韓關係、讓中日關係更惡化。因此無形間也推高了石破跟小泉的支持度。不過小泉的優勢是年輕有活力，到了國際上可能會變成缺點。假若是小泉當選，普丁跟習近平未必會把他當作對手來看待，反之是到時外務大臣為誰就相當重要。此人必須如林芳正、茂木、上川等有長年的內閣經驗，能立即接通國外的「熟面孔」。小泉也在12日的政見發表會坦言自己經驗的不足，但他稱當選後絕不是「小泉團隊」 ，而是最強的「自民黨團隊」，矢言適才適用。不過小泉對於閣僚任用幾乎是一無所知，因此到時在其身後輔佐的絕對是菅義偉。要是小泉當選，菅義偉無疑是最大贏家。此外，小泉當選後怎麼應付困難的國會答辯？也是重點之一。不過還有一看點，則是尚未解散的麻生派，作為唯一黨內未受到醜聞波及的麻生派、在最後一刻如何「下好離手」挺誰至為重要，也是副總裁麻生太郎的背後權力保衛戰。雖然坊間都認為石破跟小泉勝率偏高，但由於這次幾乎沒有派系制肘，讓這次投票取向出現「自由氛圍」。因此不到最後一刻，鹿死誰手仍未可知，新任首相要求「安定」或是「新活力」，在9月27日即將粉墨登場。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com