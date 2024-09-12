U23／中職王念好、林佳緯敲長打發威！中華隊10:0打爆哥倫比亞

U23世界盃棒球賽，今（12）日中華隊在排名賽對上哥倫比亞隊火力全開，全場猛敲13安，2名中職選秀第1指名大物富邦悍將王念好、統一獅隊林佳緯合力灌下4分打點，終場中華隊就以10：0打爆對手。中華隊這次有9位中職好手助陣，王念好還是當家四棒，劉俊緯、邱鑫等人也是中職選秀順位第一、二位的超級新星。不過中華隊今年在預賽以戰績2勝3敗無緣晉級複賽，繼2016年以來、隊史第2次掉到排名戰，無緣晉級超級循環賽。
中華隊首局就有攻勢 換投手反而有利
中華隊首局就靠對方先發投手不穩搶攻，1局就攻佔滿壘，林佳緯利用保送擠回1分，但在比賽前段僅以1分差領先，5局上哥倫比亞換上第三任投手後，先是攻佔一、三壘，王念好和林佳緯連敲2支二壘安打，中華隊猛攻3分大局。
7局上，王念好和林佳緯再連線攻佔一、二壘，黃柏叡、王順和、鄭俊瑋、曾昱磬4支適時安打，猛攻6分奠定勝基。
中華隊這次U23主砲四棒王念好單場4打數3安2打點，五棒林佳緯也有敲出1支安打，2保送，2分打點。
台鋼雄鷹今年選秀第2指名的19歲右投黃子豪，對哥倫比亞隊先發5局僅被敲4支安打，送出1次四壞和4次三振，奪下國際賽生涯首勝。6、7局陳品宏和尹柏淮後援無失分，順利守成。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)
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中華隊首局就靠對方先發投手不穩搶攻，1局就攻佔滿壘，林佳緯利用保送擠回1分，但在比賽前段僅以1分差領先，5局上哥倫比亞換上第三任投手後，先是攻佔一、三壘，王念好和林佳緯連敲2支二壘安打，中華隊猛攻3分大局。
7局上，王念好和林佳緯再連線攻佔一、二壘，黃柏叡、王順和、鄭俊瑋、曾昱磬4支適時安打，猛攻6分奠定勝基。
中華隊這次U23主砲四棒王念好單場4打數3安2打點，五棒林佳緯也有敲出1支安打，2保送，2分打點。
台鋼雄鷹今年選秀第2指名的19歲右投黃子豪，對哥倫比亞隊先發5局僅被敲4支安打，送出1次四壞和4次三振，奪下國際賽生涯首勝。6、7局陳品宏和尹柏淮後援無失分，順利守成。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
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