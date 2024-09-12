U23／中職王念好、林佳緯敲長打發威！中華隊10:0打爆哥倫比亞

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▲中華隊U23擊敗哥倫比亞，順利拿到排名賽首勝。（圖／棒協提供）





U23世界盃棒球賽，今（12）日中華隊在排名賽對上哥倫比亞隊火力全開，中華隊首局就靠對方先發投手不穩搶攻，1局就攻佔滿壘，林佳緯利用保送擠回1分，但在比賽前段僅以1分差領先，5局上哥倫比亞換上第三任投手後，先是攻佔一、三壘，王念好和林佳緯連敲2支二壘安打，中華隊猛攻3分大局。中華隊這次U23主砲四棒王念好單場4打數3安2打點，五棒林佳緯也有敲出1支安打，2保送，2分打點。#88 郭李建夫#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發：郭祐任、彭昱瑄#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。