米可白、孫綻認愛後同框了！她公布好消息　樂歪「他比我還開心」

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▲孫綻（中）教女友米可白（左一）游泳，她不經意秀恩愛。（圖／米可白IG）

▲孫綻誇米可白可愛又善良，身為基督徒也抵擋不住誘惑，只能每天早上向上帝告解。（圖／記者李政龍攝、）

▲米可白低調認愛孫綻，稱讚男友很貼心、能言善道。（圖／JINS提供）

38歲米可白（趙亦瑄）離婚5年，上個月受訪鬆口認愛小2歲演員孫綻，天生怕水的米可白，今（12）日分享一張和男友孫綻的合照，透露自己花3個禮拜學會游泳，教練就是孫綻，「看到我成功，他比我開心」，一席話流露愛意。米可白今天下午在IG發文，透露身為旱鴨子的她，花3週、前後練習10天，終於把游泳學會，剛剛以蛙式和抬頭蛙的方式，成功游到25公尺的距離，且來回3次，中途沒有停頓，照片中，除了有女教練，還有總教練孫綻，她間接稱讚另一半很貼心，「看到我成功，他比我開心，每次練習，他從來不缺席！」今年2月，米可白宣傳新戲受訪，稱到霞海城隍廟求姻緣，希望新對象可以孝順、愛狗、愛家人，默認有新戀情，沒有否認是圈內人，只說是以前認識的朋友，由於當時她和同演電視劇《追分成功》的演員孫綻，頻頻在IG隔空傳情，雙方經紀人對戀情不置可否，但小倆口始終不願公開認愛。緋聞傳了大半年，孫綻8月中出席公司活動，承認和米可白交往1年，自己還因此幸福肥5公斤，他說女友是非常貼心、善良又可愛的女孩，「我覺得我們很有默契，像磁鐵互相吸引，她專業上的努力（指演戲）也很吸引我，可以跟這樣的女孩交往很幸運。」孫綻解釋，過去沒有正面認愛是怕見光死，「我們想先低調，穩定一點再說。」幾天後，米可白現身代言記者會，被問及男友孫綻的問題，不停露出呆傻、害羞的笑容，坦言對方已經有跟著她回鹿港見爸媽，笑說喜歡愛人的黑皮膚，稱讚孫綻很貼心、能言善道，要她舉例，米可白大笑：「貼心的事太多了，想不到！」至於媽媽對孫綻的看法，她說不會特別去問。