香港羽球公開賽／周天成重演台北賽劇本！2:0勝Jamsri　進男單8強

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2024超級500系列香港羽球公開賽男單16強，世界排名第9的「台灣一哥」周天成和世界排名122名的泰國選手Saran Jamsri再次於籤表相遇，小天激戰兩局後，最終重演日前台北公開賽的劇本以2：0淘汰對手，晉級到8強。周天成昨天昨天對戰加拿大的盛曉東，他在激戰兩局後以總局數2：0順利過關，晉級男單16強，這一輪對手是泰國的Saran Jamsri進行交手，兩人在今年的台北羽球公開賽交手過。周天成在今年的台北羽球公開賽首輪以2：0擊敗Jamsri，賽後他稱讚對方作為年輕球員控制雖然不夠成熟，但基本功不錯，也稱讚其球品好：「我賽後之所以和泰國選手換球衣，是因為裁判（在比賽中）有一球判給他得分，但他主動表示球有打到他。」這一次在香港公開賽，兩人很有緣的再次於場上對決，周天成首局以21：15先下一成。次局兩人則打得較為膠著，兩人戰成18：18，小天先拿到賽點，也有驚無險地以21：19取得勝利。