江蕙抗癌9年復出！陳美鳳曝她「私下真面目」：願意再出來很感謝

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▲陳美鳳（右）義氣相挺擔任陳謙文（左）演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.12)

▲陳謙文（右）近來要辦演唱會，談起和陳美鳳（左）合作的契機。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.12)

▲陳謙文（左）被封是「台版金秀賢」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.12)

「二姐」江蕙9年前無預警宣布引退，日前透露當年會封麥是因為罹癌，經過長時間反覆化療，如今終於康復．能夠重新回到大眾面前開唱。陳美鳳將在陳謙文演唱會上擔任嘉賓，今（12）日和陳謙文練唱受訪，提及此事，她坦言雖然跟江蕙不熟，但感覺得出來對方是個對自我要求很高的人，「心情、心態很重要，所以她願意再出來真的很感謝。」被問及江蕙的狀況，陳美鳳坦言在日本旅遊時有看到新聞，但事先完全不知道發生什麼事，「她可能不想讓很多人擔心，把自己先照顧好。」回憶起過去和江蕙的交集，陳美鳳透露，只有在秀場碰過對方，雖然不熟但感覺得出來對方自我要求很高，什麼都要按部就班，每件事都要求完美，話鋒一轉，她提到，藝人要成功，身邊的人也都很重要，絕對不是一個人的功勞，江蕙將在國慶開唱，她也表示：「大家都很期待，那是她的專長，而且大家都那麼喜歡她。」陳美鳳和藍心湄的閨密情眾所皆知，先前藍心湄自曝有高血壓問題，因此長期有吃藥物控制，對此，身為好友的陳美鳳也直言，當藝人其實壓力很大，演唱會就要馬上瘦下來，以最完美的姿態上陣，目前藍心湄都很自律，「有段時間她晚上不小酌也不喝太多。」藍心湄自己都會隨身攜帶高血壓的藥物，她也會提醒對方要記得吃藥，「她其實會照顧自己，怕她壓力太大。」陳謙文近來要辦演唱會，談起和陳美鳳合作的契機，他坦言是在一場飯局上，跟對方聊到演唱會的想法，「鳳姐主動說可以邀請她，我說當然可以！」由於那天大家都喝了點酒，那之後他還不敢主動提醒陳美鳳，怕對方已經酒醒忘記，是等到演唱會成形，陳美鳳主動祝賀他，陳謙文才問起此事，沒想到陳美鳳馬上回答：「當然啊！我又沒醉。」讓全場笑翻。陳謙文在八點檔中和林昀希有段虐戀，由於林昀希罹患腦癌，導致他的哭戲一場接一場，被觀眾指神似韓劇《淚之女王》的劇情，加上他和男主角金秀賢都一樣是濃眉、單眼皮，因此還被封是「台版金秀賢」，對此，陳謙文也不好意思笑道，「因為我有單眼皮，去韓國真的會被誤認為是韓國人。」