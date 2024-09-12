實現船舶減重效益！中鋼集團中鋼鋁業公司開發船用鋁合金材料

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▲中鋼集團中鋼鋁業公司自主開發連續軋延熱軋製程，改由鋁捲型式產出後再透過解捲、整平、分切成單片鋁板之方式，使得船舶用鋁合金的產量可提高至3倍以上。(圖／中鋼公司提供)

中鋼集團中鋼鋁業公司自主開發連續軋延熱軋製程，改由鋁捲型式產出後再透過解捲、整平、分切成單片鋁板之方式，使得船舶用鋁合金材料的產量可提高至3倍以上，以實現船舶減重效益。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼集團是全球少數既生產鋼材，又生產鋁材的集團，中鋼不僅攜手集團子公司中鋼鋁業公司深耕高強度汽車用鋁合金，採取鋼、鋁分進合擊的加乘效益策略，實現汽車減重效益，另也積極投入研發資源，成功開發出輕量化、高強度、易銲接及耐蝕性之船用鋁合金板。據統計，2021年至2023年平均1年約供應4000噸材料，廣泛應用於各種商業船舶及國防艦艇，除了響應政府國艦國造之政策目標外，未來中鋼集團也將積極拓展船用鋁合金多元化應用領域，瞄準包括離岸風電維修船、大型遊艇等商業用途。黃建智說，中鋼公司為一貫作業鋼廠，近年來響應政府「國艦國造」政策，投入大量人力與物力，自主創新研發完成尖端超強韌鋼材的產製，在國防科技產業鏈扮演重要及關鍵的材料供應者，例如，我國首艘自製潛艦「海鯤號」的艦體製造，即採用中鋼超強韌軍用船板鋼材。黃建智並說，鋁合金具有低比重特性，單位重量約為碳鋼的1/3，當應用於以匿蹤、高速為特點的高效能艦艇時，可大幅減輕船體重量，提高航行速度及節省燃料，中鋼為因應政府推動自主建造高效能艦艇目標，乃與中鋼鋁業公司成功開發出船艦用鋁合金材料，其強度不僅較一般鋁合金提升30%，媲美一般碳鋼水準，且銲接後，強度亦為原材料的80%以上，讓船板片銲接成形後，仍可維持船體結構的穩定性。黃建智指出，中鋼成立以來，秉持「產業升級，材料先行」的理念，不僅供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼材，同時也結合中鋼鋁業公司產製鋁合金材料的專業，縮短鋁合金材料應用於海洋環境的研發時程，力助中鋁順利開發多功能性船艦用鋁板片，進一步擴大鋁合金的商用及軍用領域，展望未來，中鋼集團將持續配合政府落實「國艦國造」政策，也進一步將鋁合金材料拓銷應用於風電維修船、大型遊艇等多元化用途，實踐與客戶「共創價值」願景。