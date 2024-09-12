貝碧佳颱風增強中！週六西轉幅度增加　暴風圈有機會擦過台灣海面

貝碧佳颱風強度逐漸增強，本週六（14）日通過日本琉球群島，然後偏西幅度開始增加，通過日本琉球後偏西折的程度，決定距離台灣會有多近、雨勢大小，以及暴風圈是否擦過北部海面，是未來幾天的觀察重點。
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，貝碧佳颱風強度逐漸增強，在太平洋高壓導引下，持續朝西北前進，路徑變數稍稍降低。週六至週日（14日至15日）期間通過日本琉球群島，然後偏西幅度開始增加。
貝碧佳颱風在下週一（16日）凌晨左右登陸中國浙江，提醒這段期間前往影響區域的朋友，留意航班資訊。颱風通過東海進入中國浙江這段期間（週末），外圍環流及水氣將為北部帶來降雨。
貝碧佳颱風通過日本琉球後偏西折的程度，決定距離台灣會有多近、雨勢大小，以及暴風圈是否擦過北部海面，是未來幾天的觀察重點。
中央氣象署預測，第13號颱風「貝碧佳」，將以北北西轉西北方向前進，預計週末將從琉球附近海面通過，之後朝長江口附近移動，由於週日、下週一颱風在從臺灣北方外海通過時離臺灣不是很遠，仍需留意此颱風後續動態。
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貝碧佳颱風在下週一（16日）凌晨左右登陸中國浙江，提醒這段期間前往影響區域的朋友，留意航班資訊。颱風通過東海進入中國浙江這段期間（週末），外圍環流及水氣將為北部帶來降雨。
貝碧佳颱風通過日本琉球後偏西折的程度，決定距離台灣會有多近、雨勢大小，以及暴風圈是否擦過北部海面，是未來幾天的觀察重點。
中央氣象署預測，第13號颱風「貝碧佳」，將以北北西轉西北方向前進，預計週末將從琉球附近海面通過，之後朝長江口附近移動，由於週日、下週一颱風在從臺灣北方外海通過時離臺灣不是很遠，仍需留意此颱風後續動態。