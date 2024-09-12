懸缺一年多！前台鐵副總朱來順　下周無縫接軌中捷總經理

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中捷去年5月發生1死15傷重大公安事故，台中捷運公司總經理莊明聰旋於6月以生涯規劃請辭，副總經理葉進財代理總經理1年多至今，中捷公司董事會今（12）日通過新任總經理任命案，由9月初提前辦理退休的前台鐵副總朱來順接任，朱來順表示，將以安全為首要目標，進而提高收入、塑造中捷成為幸福企業、與台中市共榮共好。中捷公司前總經理莊明聰去年6月26日請辭，副總經理葉進財代理總經理，中捷今日舉行董事會，通過由朱來順接任總經理。朱來順1960年生，原本明年才屆退休年齡，台鐵內部傳出中捷想藉朱來順專業，發展中捷軌道經濟，因此提前於9月3日申請退休。朱來順最高學歷為陽明交通大學運輸管理學系博士，當年以建教合作方式於逢甲大學交管系畢業後進台鐵，從基層做起，軌道運輸歷練近40年，曾任列車長、彰化站長與台中站長、高雄運務段段長、餐旅服務總所總經理、企劃處處長、主任秘書至副局長，台鐵局改制為台鐵公司後擔任附屬事業群副總經理，曾打造台鐵特色便當，近幾年負責台鐵多個資產開發案。中捷董事長顏邦傑表示，中捷通車以來，除肩負快捷及優質的城市運輸本業外，也持續發展台中軌道經濟，以朱來順的專業，一定能開展繁榮發展的中捷軌道經濟。朱來順強調讓中捷「安全、會賺錢、成為幸福企業」，是他上任後的3大目標。