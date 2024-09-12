正式走入歷史！教育部拍板解散東方、環球、大同、明道學校法人

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台灣少子女化導致教育領域面臨危機，其中隨著東方設計大學、環球科技大學、大同技術學院、明道大學正式退場，共有898名學生陸續轉到其他學校，教育部今（12）日召開私校退場審議會，同意解散4所大專校院學校法人。教育部此前指出，東方設計大學、環球科技大學、大同技術學院、明道大學由於招生嚴重不足、財務危機等問題，今年8月1日起正式退場，4所大學共計898名學生轉到淡江大學、輔仁大學、東海大學、逢甲大學等 17所大專校院。教育部指出，擔任召集人的政務次長葉丙成主持第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第1次會議，出席委員人數已達全體委員人數3分之2，依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定，審議東方設計大學學校財團法人、環球科技大學學校財團法人、財團法人大同技術學院、明道大學學校財團法人等4所大專校院學校法人核定解散案。教育部說明，4所大專校院學校法人均於所設專案輔導學校停辦後已報請核定解散案，今日會議出席委員針對各案審議均無異議，同意解散學校法人，之後學校法人應依《私立高級中等以上學校退場條例》第21條第2項、第3項規定辦理清算、賸餘財產的歸屬事宜。