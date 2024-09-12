鹿希派轟吳宗憲「前後矛盾」！開學被全校圍觀　星二代怨言全說了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星二代們上《女王大人》分享背後辛酸。余祥銓（左起）、謝金晶、主持人巴鈺、主持人曾國城、黃露瑤、鹿希派。（圖／緯來綜合台提供）

▲鹿希派上緯來《女王大人》分享身為星二代的壓力。（圖／緯來綜合台提供）

男星鹿希派（吳睿軒）為綜藝天王吳宗憲的兒子，姊姊吳姍儒在主持界也有一席之地，身為星二代的他從小就承受巨大壓力，他也在節目上分享，學生時期，新生剛入學第一天，他就因為是吳宗憲的兒子被圍觀，午休教室外圍了一堆學生，「心裡很不舒服，但也都沒有跟家人講。」還經常被誤以為是富二代，種種傳言都讓他很受傷。鹿希派在節目《女王大人》透露，從小吳宗憲就教他們要低調，可是吳宗憲自己的行為卻很矛盾，跟小孩說：「要低調，不要在外面說你爸是吳宗憲。」隔天轉身就在電視上說：「我兒子考上南門國中音樂班，今天開始上課。」讓鹿希派忍不住抱怨，爸爸此舉害得全校都知道他，國一新生入學才第一天，中午午休就圍了一堆人在教室外面看他，覺得自己像動物一樣被觀察：「心裡很不舒服，但也都沒有跟家人講。」鹿希派還分享吳宗憲的觀念，表示爸爸認為，男孩子就是要窮養，所以不會給他零用錢，但大家都以為星二代就是富二代，常調侃他手上是什麼錶、名車停哪裡等等，很多誤會傳言都讓鹿希派覺得受傷。《女王大人》每集精采內容於週一到週五每晚8點緯來綜合台26頻道播出。事實上，先前吳宗憲才宣布，遺產分配沒有算到兒子鹿希派（吳睿軒），會將大部分的遺產捐出來，還會分成三份給留給3個寶貝女兒，對此，鹿希派也無奈表示，爸爸經常在媒體說要捐出遺產做善事：「搞不好他真的會捐，但我真心期盼他只是吹牛。」而姊姊吳姍儒被問及此事，也開玩笑說：「這是很合理的投資，畢竟也不知道會發生什麼事。」