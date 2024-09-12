推淨零減碳新世代！中信銀攜手工研院　今在高雄舉辦永續行動論壇

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▲高雄市副市長羅達生表示高雄是淨零減碳指標性城市，目前也積極推動金融科技發展，將向中央爭取設立「亞洲資產管理中心」。（圖／高市府）

▲環境部部長彭啓明指出，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零的整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力。（圖／高市府）

▲工研院副院長胡竹生指出，工研院發揮綠色科研實力協助產業淨零轉型，積極開發企業常見減碳工具，成為企業的重要後盾。（圖／高市府）

中國信託商業銀行攜手工業技術研究院，今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以｢淨零減碳新世代」為主題，協助產業化危機為轉機並發展商機。高雄市副市長羅達生出席論壇時表示，高雄是淨零減碳指標性城市，目前也積極推動金融科技創新發展，配合中央打造「亞洲資產管理中心」。金管會主委彭金隆昨日宣布未來將在成立亞洲資產管理中心，並以高雄作為先行示範城市。羅達生指出，高雄過往就開始爭取設立境外資產管理公司，也有業者已攜手與境外的資產管理公司評估落腳高雄。業者選擇高雄，主要著眼高雄為港灣城市，無論是生活環境、工作條件與全球國際城市相當，更有教育部正式核定中山國際金融研究學院，提供豐沛的人才。羅達生說，高雄是全台最大的自由貿易港區，未來高雄必定會與中央合作向國際資產管理業者招商，積極邁大步推動。數位、淨零雙軸轉型是高雄重要的政策目標，高雄市從法規、金融、人才、技術及市場行銷五大面向一條龍式發展淨零產業鏈，攜手產業從碳流轉金流，共同備戰淨零新經濟發展。中信銀行副董事長詹庭禎致詞表示，作為臺灣最國際化的金融業者，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，中信銀行2023年主辦離岸風電專案融資聯貸案，累計主辦金額超過新臺幣4,100億元為臺灣規模最大，2024年亦率先臺灣同業對齊國際三大貸款協會發布「全球綠色貸款準則」並取得會計師確信，提供全球企業客戶永續轉型所需資金。今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。環境部部長彭啓明指出，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零的整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力，並結合綠色金融的力量，帶動綠色產業、綠色人才及綠色工作。經濟部次長連錦漳分享經濟部推動產業轉型、結合產業公協會及供應鏈的量能與經驗，期盼公私部門共同協力創造未來的淨零商機。在金融與科技引領產業轉型方面，工研院副院長胡竹生指出，工研院發揮綠色科研實力協助產業淨零轉型，積極開發企業常見減碳工具，並為產業提供全方位淨零策略顧問，幫助新創與中小企業以淨零相關專利獲得銀行的綠色融資，成為企業的重要後盾。高雄市政府經發局局長廖泰翔表示，面對全球淨零趨勢與挑戰，綠色金融已成為未來經濟發展的關鍵動力，今年市府也與中央合作成立台灣南部第一座的「高雄金融科技創新園區」，園區與清華大學、中國信託、工研院、台北市電腦公會及安侯建業會計師事務所共同合作，將以綠色金融科技創新為主題，以高雄特色產業與場域發展供應鏈金融，接軌國際市場。園區進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠，即首年免租金，第二年租金減半優惠，期待有更多綠色創新力量加入高雄，共同推動高雄及臺灣金融科技發展。