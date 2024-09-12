美國挺台嗎？美選辯論皆未提美中台議題　趙君朔點出關鍵原因

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美國總統大選辯論昨日舉行，這也是代表民主黨參選的副總統賀錦麗首度在辯論台上對戰共和黨對手川普，過程中雖一度提及台灣，但僅是表達美國向台灣購買晶片，以及川普宣稱台灣出售晶片給中國。並未有更多著墨。國際政治評論員趙君朔在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，因拜登政府現正面臨兩個外交大包，因此不會提及台灣和中國關係，就算有下次辯論，也不用有太多期待。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到國際政治評論員趙君朔、「左轉有書」書店店長王家軒，以及擔任過駐美代表處政治組長的台北市議員趙怡翔談論美選議題。賀錦麗與川普在此次辯論中，於外交議題上分別回答了俄烏戰爭和以哈衝突，但川普僅稱自己24小時內結束俄烏戰爭，賀錦麗同樣未提及明確解法，僅稱仍支持烏克蘭。由於賀錦麗自從接替拜登後，甚少在公開場合談及自身外交政策立場和規劃，主持人邱師儀認為，賀錦麗的外交政策在敘述上幾乎是有講和沒講一樣，就算有講，也是拜登政府的一貫做法，所以很多人質疑賀錦麗是「外交盲」，賀錦麗在處理外交問題上是否真的有料？趙君朔先是提到，賀錦麗很成功閃躲美國通膨問題，講了一些具體經濟政策，卻不回答通膨，直到最近兩天才在競選網站上放上政策，還被共和黨然酸果然空心；回到外交問題上，簡單來說，賀錦麗現在有個外交顧問戈登(Philip Gordon)，但這個人的經驗是橫跨中東和歐洲，且精通多國語言，但賀錦麗對於美國外交政策並沒有講太多理念，只稱美國要保持自己的競爭力，在俄烏戰爭上繼續挺烏，以巴衝突就顯得有些兩邊討好，支持以色列自衛權，反對恐怖活動，同時也要阻止人道災難。趙君朔認為，其實拜登政府將政策總結最好的人是國務卿布林肯，他說拜登的政策就是投資、結盟和競爭，可是競爭本身不是一個政策，投資國內也不可能被當作外交政策，結盟的部分，不能否認地，川普對盟友的粗魯態度真的太差，但結盟本來就是外交的必要手段，倒不如說是川普太出格。趙君朔提到，因為現在美國只有結盟，外交上出了兩個大包，也因為這兩個包(俄烏、以哈)太大，所以基本上不會講到中國和台灣。除了川普突然來一句中國從台灣買進晶片之外，台灣基本上很不幸地會被忽略；他認為，就算有第二場，大家的期望也不用太高，兩人應該還是不會把焦點放在印太和台灣議題，賀錦麗的外交內容確實是令人擔心；當然，川普的嘴也常傷台灣人的感情。至於民主黨是否夠挺台灣？王家軒認為，所有人都知道，拜登已五次明言，中國若攻打台灣，美國將介入，他想不到還有什麼例子證明誰比拜登更挺台灣；對於川普稱要炸北京，王家軒認為，這就是川普隨便亂講話。趙君朔補充，川普的說話方式確實是會讓台灣人聽起來不舒服，至於是否會變成棄台？他則認為，川普的言和行不見得一致，目的可能是在於戳破美國菁英直到近來才發現晶片製造被全盤從美國端走的現況。